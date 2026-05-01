Waldenbuch Zwei Katzen in Transportbox ausgesetzt – Wer hat etwas gesehen?
In Waldenbuch werden zwei Katzen in einer Transportbox ausgesetzt entdeckt – ein Tierschutzfall, der viele Fragen offenlässt und weiter ungeklärt ist.
In Waldenbuch werden zwei Katzen in einer Transportbox ausgesetzt entdeckt – ein Tierschutzfall, der viele Fragen offenlässt und weiter ungeklärt ist.
Hilflos, eingesperrt, zurückgelassen: Zwei Katzen sind vergangene Woche in Waldenbuch offenbar bewusst ihrem Schicksal überlassen worden. Die Tiere saßen dicht aneinandergedrängt in einer hellgrünen Transportbox – abgestellt in der Nähe eines Kindergartens im Neuweiler Weg am Waldrand. Wer die beiden Katzen dort zurückließ, ist bis heute unbekannt.