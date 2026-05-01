Waldenbuch: Zwei Katzen in Transportbox ausgesetzt – Wer hat etwas gesehen?

Hilflos, eingesperrt, zurückgelassen: Zwei Katzen sind vergangene Woche in Waldenbuch offenbar bewusst ihrem Schicksal überlassen worden. Die Tiere saßen dicht aneinandergedrängt in einer hellgrünen Transportbox – abgestellt in der Nähe eines Kindergartens im Neuweiler Weg am Waldrand. Wer die beiden Katzen dort zurückließ, ist bis heute unbekannt.

Entdeckt wurden die Tiere am frühen Morgen des 20. April. Gegen 7.20 Uhr ging der Notruf bei der Tierrettung Schönbuch ein. Wenig später machten sich die Helfer auf den Weg, um die Tiere abzuholen. Vor Ort bestätigte sich der erste Eindruck. „Dass die Tiere in einer verschlossenen Transportbox zurückgelassen wurden, deutet stark darauf hin, dass sie gezielt ausgesetzt wurden“, sagt Ronja Shagapov, zweiter Vorstand des Vereins Tierrettung Schönbuch.

Bei den Tieren handelt es sich um eine weiße Katze mit einem schwarzen Schwanz und zwei dunklen Flecken vor den Ohren und einen getigerten Kater. Beide machten bei der Erstuntersuchung einen vergleichsweise guten Eindruck. „Sie waren ruhig und augenscheinlich gesund“, berichtet Shagapov. In der Box befand sich neben den Tieren auch noch ein Futternapf mit frischem Futter – allerdings in einer unsauberen Schüssel. Auffällig: Weder Kater noch Katze sind gekennzeichnet, sie tragen weder einen Chip noch eine Tätowierung. Das erschwert die Suche nach möglichen Besitzern erheblich.

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Nach der Erstversorgung wurden die beiden Findlinge von der Tierrettung Schönbuch ins Kreistierheim Böblingen gebracht. Dort sind sie inzwischen auch kastriert worden und sind wohlauf. Dennoch bleibt ihre Herkunft ungeklärt. Weder bei der Polizei noch bei der Tierrettung sind bislang Hinweise eingegangen. Auch mögliche Zeugen haben sich nicht gemeldet – obwohl der Fundort in der Nähe eines Kindergartens liegt. Die Polizei hat den Fall ebenfalls aufgenommen, denn wer in Deutschland ein Tier aussetzt, verstößt gegen das Tierschutzgesetz. Eine solche Tat gilt als Ordnungswidrigkeit oder Straftat und kann mit einer Geldstrafe in Höhe von bis zu 25 000 Euro einhergehen. Zusätzlich können Tierhalteverbote verhängt werden.

Ungekennzeichnete Katzen erschweren Suche nach Besitzern

In dieser Box wurden die Katzen ausgesetzt. Foto: Tierrettung Schönbuch

„Es kommt immer wieder vor, dass Tiere ausgesetzt werden“

Für die Helferinnen und Helfer der Tierrettung Schönbuch ist dies kein Einzelfall. „Es kommt immer wieder vor, dass Tiere ausgesetzt werden – wenn auch nicht täglich“, sagt Shagapov. Erst kürzlich sei eine Katze an einem Wanderparkplatz bei Renningen gefunden worden. Eine Spaziergängerin entdeckte die völlig verkotete, offen stehende Katzenbox und verständigte die Tierrettung.

Die Tierretter appellieren daher an Tierhalter, andere Wege zu wählen, wenn sie sich nicht mehr um ihre Tiere kümmern können. „Viele geben ihre Tiere nicht im Tierheim ab, weil sie Kosten befürchten“, erklärt Shagapov. Dabei zeigten sich Tierheime oft kulant, wenn Halter finanziell eingeschränkt seien. „Es ist immer besser, ein Tier im Tierheim abzugeben, als es einfach auszusetzen.“

Katzen Anis und Kardamom suchen ein neues Zuhause

Während die Ermittlungen bislang ohne Ergebnis bleiben, ist für die Tiere gesorgt. Die beiden Katzen sind nun im Kreistierheim Böblingen und bereits kastriert, geimpft und gekennzeichnet worden. „Die beiden sind gesund, sehr freundlich und dem Menschen zugewandt“ sagt Viktoria Gabriel vom Kreistierheim Böblingen. Die Jungkatzen – ein Mädchen und ein Junge – stehen ab kommender Woche zur Vermittlung. Sie wurden vom Tierheim-Team Anis und Kardamom getauft.

Offen bleibt, warum die beiden Samtpfoten ausgesetzt wurden, und woher sie kommen. Antworten darauf könnten nicht nur helfen, den Fall zu klären, sondern auch verhindern, dass sich Ähnliches wiederholt.

Wer am frühen Morgen des 20. April am Waldrand im Neuweiler Weg in Waldenbuch etwas Verdächtiges beobachtet hat, oder wem die beiden ausgesetzten Katzen bekannt vor kommen, der sollte sich an die Tierrettung Schönbuch, das Kreistierheim Böblingen oder an die örtliche Polizei wenden.