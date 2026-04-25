Ein Brand in einem Waldgebiet bei Stuttgart forderte die Feuerwehr mit schwierigem Gelände und schnellem Feuer. Wie die Einsatzkräfte das Ausbreiten der Flammen stoppen konnten.

red/dpa/lsw 25.04.2026 - 17:22 Uhr

Ein großflächiger Brand an einem steilen Hang in einem Waldgebiet am Frauenkopf bei Stuttgart hat die Feuerwehr vor Herausforderungen gestellt. Auch zwei Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge seien für die Löscharbeiten im Einsatz gewesen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Verletzte gab es demnach keine. Häuser seien ebenfalls nicht in Gefahr gewesen.