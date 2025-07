Freude in der Wilhelma: Dort ist ein männliches Okapi zur Welt gekommen. Er hat auch schon einen Namen: Makasi. Und der schüchterne Nachwuchs ist nun auch draußen zu sehen.

Iris Frey 09.07.2025 - 17:21 Uhr

Bereits Anfang Juni ist in der Stuttgarter Wilhelma ein männliches Okapi-Kalb geboren worden, welches zu den kurzhalsigen Waldgiraffen gehört, die ursprünglich in den tropischen Regenwäldern der Demokratischen Republik Kongo leben. Tierpfleger haben das Kalb Makasi getauft. Das heißt in der kongolesischen Sprache Lingala so viel wie „stark“ oder „kräftig“, so Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Makasi sei nun immer häufiger auf der Außenanlage zu sehen. Warum das Kalb sich erst jetzt im Alter von rund einem Monat draußen zeigt, weiß Daniel Wenning, Leiter des Reviers für afrikanische Huftiere in der Wilhelma: „Okapis sind sogenannte Ablieger. Das bedeutet, dass die Jungtiere in den ersten Lebenswochen regungslos an einem versteckten Ort verharren. Nur zum Säugen laufen sie aktiv zum Muttertier und kehren dann an ihren Liegeplatz zurück.“