Thomas Denzler aus Spiegelberg bewahrt das Wissen um das alte Waldglas – und lädt zum Süddeutschen Glassammlertag nach Murrhardt ein.
25.10.2025 - 14:51 Uhr
Ein kleines Stück Glas im Ackerboden – genauer gesagt: eine antike Beeren-Nuppe aus grünem Waldglas. Bei einem Spaziergang entdeckte Marianne Hasenmayer das winzige Fragment zufällig im Erdreich. Dieser unscheinbare Fund weckte in ihr eine Leidenschaft, die ihr Leben – und das ihres Partners Thomas Denzler – verändern sollte: die Liebe zum Waldglas.