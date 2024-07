Der Sillenbucher Waldorfkindergarten muss dringend saniert werden, findet aber kein Ausweichquartier. Nach einem Hilferuf im Bezirksbeirat macht nun die Lokalpolitik Druck.

Caroline Holowiecki 12.07.2024 - 12:39 Uhr

Ändert sich bald etwas an der Sillenbucher Kita-Misere? In der jüngsten Sitzung des örtlichen Bezirksbeirats haben Vertreter des Fördervereins des Waldorfkindergartens am Himbeerweg die Öffentlichkeit gesucht. Sie stecken in einer Zwickmühle. Das in Teilen gut 50 Jahre alte Gebäude, in dem wochentags an die 100 Kinder gehütet werden, muss dringend saniert werden. Im laufenden Betrieb geht das nicht, daher muss während der etwa 18-monatigen Bauphase ein Interimsquartier her. Das lässt sich allerdings nicht auftreiben.