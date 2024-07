Die weltweit erste Waldorfschule wurde vor über hundert Jahren auf Initiative des Zigarettenfabrikanten Emil Molt in Stuttgart für Arbeiterkinder gegründet. Bis heute folgt sie der Pädagogik von Rudolf Steiner. Doch die Schülerschaft hat sich gewandelt.

Inge Jacobs 01.09.2019 - 11:39 Uhr

Stuttgart - Das war ein Wurf damals, am 7. September 1918, als an der Stuttgarter Haußmannstraße die erste Waldorfschule der Welt eröffnet wurde. Wer hätte damals geahnt, dass diese Pädagogik, die Rudolf Steiner im Auftrag des Unternehmers Emil Molt für die Arbeiterkinder der Zigarettenfabrik Waldorf-Astoria entwickelt hatte, über ein Jahrhundert später noch aktuell sein würde, ja, dass sie sich in mehr als 80 Ländern in allen Kontinenten verbreiten würde?