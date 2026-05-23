Ein junger Wal strandet – und die Rettung misslingt. Warum Minister Backhaus trotz Kritik an der Aktion weiter zu seinem Handeln steht.
Hamburg - Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus hat Kritik an seiner Rolle bei dem vergeblichen Rettungsversuch des mehrfach an der Ostseeküste gestrandeten Wals zurückgewiesen. "Ich habe verantwortungsbewusst gehandelt", sagte der SPD-Politiker "Stern.de". Das der Wal tot an der dänischen Insel Anholt angespült wurde, mache ihn traurig. "Ihn zu retten, war meine große Hoffnung."