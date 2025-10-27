Zwei Waldrappe aus einem Artenschutzprogramm fliegen über die Alpen – und werden kurz nach der Landung in Italien von Wilderern erschossen.
Zwei extrem seltene und vom Aussterben bedrohte Waldrappe aus der Überlinger Kolonie sind in Italien von einem Wilderer abgeschossen worden. Das teilte das Waldrappteam mit. Da die Vögel GPS-Sender tragen, konnten sie schnell geortet werden. Bei einem Tatverdächtigen seien Waffen und andere Beweismittel beschlagnahmt worden. Gegen ihn laufen nun mehrere Verfahren wegen Wildtierkriminalität. Es ist nicht das erste Mal, dass Waldrappe abgeschossen werden.