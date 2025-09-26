Lebensgefahr an der Zapfsäule: Ein 25-Jähriger sticht plötzlich mehrfach zu. Der Prozess beginnt mit rätselhaften Aussagen und vielen offenen Fragen.
26.09.2025 - 15:19 Uhr
Er soll mit einem langen Messer auf einen wehrlosen Kunden mehrfach eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt haben - nun steht ein 25 Jahre alter Tankstellenmitarbeiter vor Gericht. Zu Beginn des Strafprozesses wegen versuchten Mordes nannte der Angeklagte in Waldshut-Tiengen kein klares Motiv: „Ich habe ihn verletzt, aber unbewusst. Ich kann mir die Tat nicht erklären.“ Der Prozess vor dem örtlichen Landgericht soll bis Mitte Oktober dauern.