Im Stuttgarter Westen hat sich am Samstagnachmittag ein tragisches Unglück ereignet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Michael Bosch /dpa 30.05.2026 - 18:40 Uhr

Bei einem tragischen Unfall ist am Samstagnachmittag ein Mann in einem Waldstück in Stuttgart-West ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, wurde der 76-Jährige von herabstürzenden Baumteilen erschlagen. Der 76-Jährige sei am Samstag im Rotwildpark mit seiner Frau und seinem Sohn unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Seine 75-jährige Frau wurde leicht verletzt. Sein erwachsener Sohn blieb unverletzt.