Im Stuttgarter Westen hat sich am Samstagnachmittag ein tragisches Unglück ereignet. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Digital Desk: Michael Bosch (mbo)

Bei einem tragischen Unfall ist am Samstagnachmittag ein Mann in einem Waldstück in Stuttgart-West ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, wurde der 76-Jährige von herabstürzenden Baumteilen erschlagen. Der 76-Jährige sei am Samstag im Rotwildpark mit seiner Frau und seinem Sohn unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Seine 75-jährige Frau wurde leicht verletzt. Sein erwachsener Sohn blieb unverletzt.

 

Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät

Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Das sei Teil der Ermittlungen, die derzeit laufen, sagte eine Sprecherin. Das Unglück ereignete sich um kurz nach 16 Uhr zwischen dem Parkplatz Solitudetor und dem Bernhardsbach. Rettungsdienst und Feuerwehr waren im Einsatz, für den Senior kam aber offenbar jede Hilfe zu spät.

Das Waldstück ist ein beliebtes Ausflugsziel im Stuttgarter Westen. Zu Fuß lassen sich mehrere Ziele erreichen: etwa das Bärenschlössle, der Pfaffensee oder auch die Heslacher Wasserfälle. In der Vergangenheit waren teils Wege in dem Gebiet gesperrt, weil die Gefahr bestand, dass Bäume umstürzen.