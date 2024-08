Nach dem Rücktritt der Bürgermeisterin von Walheim (Kreis Ludwigsburg) gibt es in Christoph Herre einen ersten Kandidaten.

Sebastian Jutisz 16.08.2024 - 16:17 Uhr

Er ist der erste und bisher einzige, der nach dem Rücktritt von Walheims Bürgermeisterin Tatjana Scheerle seinen Hut in den Ring wirft: Christoph Herre, 24 Jahr jung, Student, parteilos, aus der Region. Auf Instagram hat er diese Woche ein Foto gepostet, wie er seine Bewerbung einwirft. Außerdem gibt es auf dem Profil noch ein Bild, auf dem er in weißem Hemd und Sakko im Grünen in die Kamera lächelt, die Häuser und Weinberge von Walheim im Hintergrund. Die Botschaft: Wer ihn wählt, bekommt Seriosität und Heimatverbundenheit.