Sechs Stunden lang wollen Tierärzte und Forscher den oft «Timmy» genannten toten Buckelwal auf der Dänen-Insel Anholt untersuchen. Die Obduktion soll klären, wieso er starb. Wer will, darf zugucken.

dpa 03.06.2026 - 17:30 Uhr

Anholt - Am Strand der dänischen Insel Anholt wird am Donnerstag der als "Timmy" bekannte tote Buckelwal öffentlich obduziert. Ein kleines Team von Tierärzten und Wal-Experten will bei der Untersuchung unter anderem DNA-Proben entnehmen und die Todesursache klären. Die Forscher wollen unter anderem nach Spuren von Fischernetzen in Magen und Darm des Wals suchen. Die Obduktion soll ab dem Nachmittag etwa sechs Stunden dauern. Journalisten und Schaulustige dürfen dabei sein, müssen aber einen Sicherheitsabstand einhalten.