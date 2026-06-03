Am Strand der Insel ist schon einiges für die Untersuchung des toten Buckelwals vorbereitet. Hat das Rätselraten um die Todesursache des Tiers bald ein Ende?
03.06.2026 - 11:52 Uhr
Anholt - Der Strand der dänischen Insel Anholt wird am Donnerstag Schauplatz für die Obduktion des als "Timmy" bekannten Buckelwals. Tierärzte und Wal-Experten wollen den Kadaver untersuchen und wissenschaftliche Proben entnehmen. Presse und Öffentlichkeit dürfen zusehen. Der dänische Wal-Forscher Peter Teglgaard Madsen warnte: Das werde nichts für schwache Nerven. "Der Wal hat jetzt schon sehr lange in der Sonne gelegen und wird sehr stinken", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.