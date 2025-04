Der Börsencrash am 7. April 2025 sorgt weltweit für Panik. Viele blicken nun gespannt in Richtung New York: Wann öffnet die Wall Street – und wie geht es dort weiter?

Der weltweite Börsencrash am 7. April 2025 hat Anlegerinnen und Anleger rund um den Globus aufgeschreckt. Nach dramatischen Kursverlusten in Asien und Europa richtet sich der Blick nun auf die USA – genauer gesagt: auf die Wall Street. Denn viele fragen sich, wann die wichtigsten Börsen der Vereinigten Staaten öffnen und wie stark der Abwärtssog auch dort zuschlagen wird.

Wann öffnet die Wall Street? Die Handelszeiten der US-Börsen

Die zwei wichtigsten Handelsplätze in den USA sind die New York Stock Exchange (NYSE) und die NASDAQ. Beide öffnen an regulären Werktagen – also von Montag bis Freitag – um 9:30 Uhr Ortszeit. Wegen der Zeitverschiebung zur Mitteleuropäischen Sommerzeit (MESZ) beginnt der Handel derzeit um 15:30 Uhr MESZ und endet um 22:00 Uhr MESZ.

Auch vorbörslich wird bereits gehandelt: Der sogenannte Pre-Market beginnt in den USA um 4:00 Uhr Ortszeit – das entspricht 10:00 Uhr MESZ. Der nachbörsliche Handel dauert bis 20:00 Uhr Ortszeit, also bis 2:00 Uhr MESZ am Folgetag. Diese Handelszeiten gelten für beide großen Börsenplätze.

Wichtig zu wissen: In den Randzeiten vor und nach dem offiziellen Handel ist die Liquidität oft geringer, Kurssprünge können extremer ausfallen. Viele große Marktbewegungen setzen mit dem offiziellen Start um 15:30 Uhr MESZ ein.

Was passiert gerade an der Börse? Der Hintergrund zum Crash

Seit Tagen erleben die weltweiten Finanzmärkte eine beispiellose Talfahrt. Der DAX in Frankfurt hat heute zu Handelsbeginn rund 10 Prozent eingebüßt, auch der EuroStoxx 50 verlor mehr als 6 Prozent. In Asien gingen die Indizes ebenfalls deutlich in die Knie: Der japanische Nikkei fiel im frühen Handel um 9 Prozent, der Hang Seng in Hongkong zuletzt um 11,5 Prozent.

Auslöser der Panik: Neue Importzölle der USA, die Präsident Donald Trump Anfang April verhängt hat. Besonders betroffen sind dabei China, die EU sowie Großbritannien. Die Maßnahmen sorgen für weltweite Verunsicherung und befeuern die Angst vor einem globalen Handelskrieg.

China hat bereits mit Vergeltungszöllen reagiert, die EU prüft ihrerseits Gegenmaßnahmen. In den USA steigt der Inflationsdruck – auch deshalb, weil die Importpreise anziehen.

Besonders besorgniserregend: Die Notenbanken geraten unter Druck. Zinssenkungen zur Marktberuhigung sind derzeit kaum möglich, da die Inflation steigt. Das bedeutet: Der Spielraum für Gegenmaßnahmen ist begrenzt – die Nervosität bleibt.

Nächste Schockwelle?

Wenn heute um 15:30 Uhr MESZ die Wall Street öffnet, könnten die nächsten Schockwellen folgen. Die Futures auf Dow Jones und Nasdaq deuten bereits auf weitere Verluste hin. Was in New York passiert, dürfte die Richtung für den restlichen Börsentag vorgeben – und möglicherweise auch für die kommenden Wochen. Denn wie es an den Märkten weitergeht, hängt jetzt vor allem von der Politik ab.