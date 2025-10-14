Mit Ruß übersät stehen vier Menschen vor einem Wohnhaus. Für eine Mutter und ihr Kind bleibt nur die Rettung durch die Feuerwehr. Wie wurde das Feuer ausgelöst?

red/dpa 14.10.2025 - 17:13 Uhr

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) sind vier Menschen verletzt worden. Sie haben das Gebäude selbst über das stark verrauchte Treppenhaus verlassen können, wie der Einsatzleiter der örtlichen Feuerwehr sagte. Die Vier standen vor der Tür und waren „zum Teil schwarz“ vor Ruß. Eine Frau mit ihrem Kind musste demnach von Feuerwehrleuten aus ihrer Wohnung gerettet werden.