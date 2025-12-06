Ein Lastwagenfahrer sieht seinen abgestellten Anhänger im Rückspiegel losrollen. Er versucht, das tonnenschwere Gefährt mit den eigenen Händen zu stoppen – mit schmerzhaften Folgen.

red/dpa/lsw 06.12.2025 - 09:15 Uhr

Beim Versuch, einen tonnenschweren Anhänger eines Lastwagens mit bloßen Händen aufzuhalten, ist ein Mann in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) schwer verletzt worden. Der 39-Jährige habe den Kippanhänger am Freitag auf einem Supermarktplatz abgestellt, teilte die Polizei mit. Als er mit dem Lastwagen wegfahren wollte, habe er im Rückspiegel gesehen, dass der Anhänger ins Rollen geraten war.