Ein 62-Jähriger aus Walldorf entdeckt einen Skorpion auf seinem Balkon. Er handelt geistesgegenwärtig. Was mit dem Tier jetzt geschieht.
21.04.2026 - 11:30 Uhr
Schwarze Zangen, gerollter Schwanz: Ein Mann aus Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) hat einen Skorpion auf seinem Balkon entdeckt. Das Tier habe sich in einem Holzhaufen befunden, teilte die Polizei auf Facebook mit. Der 62-Jährige habe das Tier in einem Einmachglas gefangen und die Polizei gerufen. Da zunächst unklar war, ob das Tier giftig sei, habe eine „Auffangstation für Reptilien und Exoten“ aus Rheinland-Pfalz das Tier übernommen. Zuvor hatte die „Rhein-Neckar-Zeitung“ berichtet.