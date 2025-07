Der Bankmanager Walther Zügel ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Er hat in Baden-Württemberg auf vielfältige Weise seine Spuren hinterlassen.

Über Jahrzehnte hat er die Entwicklung der Landesgirokasse, eines der Vorgängerinstitute der heutigen LBBW, geprägt – von 1975 bis 1996 war er ihr Vorstandsvorsitzender. Nun ist der Bankmanager Walther Zügel im Alter von 92 Jahren verstorben.

Die Fusion zur Landesgirokasse Stuttgart vorangetrieben

Zügel wurde 1933 in Gerstetten auf der Schwäbischen Alb geboren. Nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften wurde er in der frühen Phase seiner Laufbahn 1969 in den Vorstand der Städtischen Spar- und Girokasse Stuttgart berufen. Drei Jahre später, 1972, übernahm er deren Vorstandsvorsitz und leitete 1975 maßgeblich die Fusion mit der Württembergischen Landessparkasse zur Landesgirokasse Stuttgart.

Mit Fachkenntnis und strategischem Geschick

Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1996 führte er die Landesgirokasse und formte sie zu einem der führenden Finanzinstitute Deutschlands. Mit Fachkenntnis und strategischem Geschick erzielte er hohe Wertschätzung innerhalb der Bank und bei den Eigentümern.

Nach seinem Wechsel in den Ruhestand blieb Zügel der LBBW eng verbunden. Als beratendes Mitglied im Beirat der LBBW/BW-Bank brachte er sich über viele Jahre ein. Darüber hinaus engagierte er sich in Aufsichts- und Beiratsfunktionen namhafter Wirtschaftsunternehmen.

Treibende Kraft im gesellschaftlichen Leben

Abseits des Bankwesens war er eine treibende Kraft im kulturellen und wissenschaftlichen Leben des Landes. Er war langjähriger Vizepräsident der IHK Region Stuttgart, Ehrensenator mehrerer Universitäten und engagierte sich in der Bürgerstiftung Stuttgart sowie in zahlreichen kulturellen und wissenschaftlichen Organisationen. Als Unterstützer gesellschaftlicher Innovation war er zudem Mitbegründer der Heilbronner Business School und Förderer der Internationalen Bachakademie Stuttgart, der Theodor-Heuss-Stiftung und vieler weiterer Institutionen.

Für seinen beruflichen und gesellschaftlichen Einsatz wurde Zügel mit zahlreichen prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt – unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz und der Staufermedaille in Gold des Landes.