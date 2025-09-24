Wandel im Göppinger Nachtleben Clubszene in der Stadt ist tot
Schon länger gibt es in Göppingen so gut wie keine festen Clubs oder Discos mehr. Wie Gastronomen und ein einstiger Party-Scout den Wandel im Nachtleben in der Stadt einschätzen.
Sie hießen Vivadrom, Life, Avenue Park, Apfelbaum, Roxx oder Club Rouge und lockten, mit wechselnden Namen und Konzepten, die Party-People in Massen an. Und natürlich gab es in den 90er Jahren den legendären Club Red Room auf dem Südmilch-Areal, dessen Ruf wie Donnerhall bis Stuttgart klang. Aber der Party-Boom ist längst abgeflaut.