Mit einer Wander-App kann man beim Laufen in der Region digitale Wanderstempel sammeln.

Anette Frühauf 20.08.2024 - 16:34 Uhr

Mit der Wander-App von SummitLynx könne sich Wanderfreunde ein digitales Gipfel- und Tourenbuch aufs Smartphone laden. Auf der Internetseite des Anbieters gibt es eine Übersicht über die Nadeln der Regionen, die bereits mit Unterstützung der App erwandert werden können. Darunter sind auch einige aus Baden-Württemberg, wie der Schwarzwald und das Remstal. Auch die rund 15 Spitzenwanderwege Deutschlands, die sogenannten „Top Trails of Germany“, zu denen der Westweg zählt, gehören dazu. Je mehr Punkte man beim Erwandern dieser Top-Trails erreicht, desto höher sind die Titel, die man verliehen bekommt. Seit kurzem findet man auf der Seite auch verschiedene Nadeln der Wandertrilogie Allgäu, einem Weitwanderwegenetz mit 876 Kilometern. Die dazugehörigen drei Hauptrouten, neun Trilogie-Räume und 54 Etappen erzählen ihre eigenen Geschichten, die man in jedem der Partnerorte an Start- und Willkommensplätzen findet. Das Konzept zeigt die Vielfalt des Allgäus mit viel Natur und reicher Kultur.