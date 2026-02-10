Wanderhütte in Filderstadt Hantavirenbefall in Bärenhütte: Wie kann ich mich schützen?
In der Bärenhütte in Filderstadt gibt es einen Hantavirenbefall. Wie kann ich mich vor der Infektion schützen, und wie gefährlich ist die Krankheit?
Wie jüngst berichtet, gibt es an der Bärenhütte im Wald zwischen Stetten und Filderstadt einen Hantavirusbefall. Darum sind die Räume der Hütte gesperrt, man darf nicht hineingehen, und die Hütte ist nur als Unterstand an der frischen Luft nutzbar, wenn überhaupt.