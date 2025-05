„Es ist so wichtig, einfach mal von zu Hause rauszukommen und zu entdecken, welche Möglichkeiten es vor der Haustür gibt“, sagt Simon Hegewald. Der Wander-Influencer aus Karlsruhe erkundet seit vielen Jahren Deutschland. Er sei immer auf der Suche nach dem „perfekten Ausgleich für den Stress im Alltag“ und zeigt auf seinem Instagram-Kanal attraktive Ziele in Baden-Württemberg. Einerseits geht es bei ihm um klassisch touristische Orte im Land, immer wieder gibt er aber auch seine Geheimtipps preis. „Andere müssen sechs bis sieben Stunden fahren, um in Regionen wie den Schwarzwald oder die Schwäbische Alb zu kommen“, sagt Hegewald. Die Menschen in der Umgebung hätten die Natur direkt vor der Tür.

Fünf Orte in Baden-Württemberg stehen für ihn als Wander-Influencer oben auf der Liste:

Hessigheimer Felsengärten

Wer Lust auf eine entspannte Wanderung mit Blick auf den Sonnenuntergang hat, sollte laut Simon Hegewald unbedingt die Hessigheimer Felsengärten besuchen. Je nach Verkehrslage ist der Wanderparkplatz mit dem Auto von Stuttgart aus in etwa 45 Minuten zu erreichen. Von dort aus seien es nur etwa 20 Minuten zu Fuß und einige Treppen hinauf bis zu den Klippen, so der Wander-Influencer. „Ab da muss man aufpassen. Nicht der ganze Weg ist gesichert und an den Felskanten und Kletterösen können Stolperfallen sein“, warnt Simon Hegewald.

„Ich habe hier mal ein romantisches Date mit Rotwein geplant, habe aber die Gläser und den Korkenzieher für den Wein vergessen“, erzählt der 37-Jährige lachend.

Eselsburger Tal

Ein Geheimtipp, den die wenigsten kennen würden, sei das Eselsburger Tal. Das Wandergebiet liegt im südöstlichen Teil der Schwäbischen Alb und ist mit dem Auto von Stuttgart aus in etwa eineinhalb Stunden zu erreichen. „Durch das malerische Eselsburger Tal fließt die Brenz. Besonders schön ist das Felsenmeer mit mystischen Formationen wie den Steinernen Jungfrauen“, erzählt Simon Hegewald.

Bester Ausgangspunkt für eine Wanderung sei Eselsburg oder Herbrechtingen, so Hegewald. „Der Rundweg über Herbrechtingen dauert um die drei Stunden und beträgt 9,3 Kilometer.“ Wer ein Schlauchboot besitzt, könne sich außerdem auf dem Fluss treiben lassen.

Uracher Wasserfall

Simon Hegewalds Favorit sei aber der Uracher Wasserfall. „Das ist zwar kein Geheimtipp und es ist meistens sehr voll, doch gerade für die Familie ist es das ein Muss“, findet der Outdoor-Fan. Bekannt sei der Uracher Wasserfall vor allem dafür, dass sich das Wasser nach dem Fallen frei seinen Weg über die gewundenen Treppen sucht. „Die Wanderung dauert um die drei Stunden und ist 8,3 Kilometer lang“, so Hegewald.

Einen Tipp hat der Influencer noch: „Es ist in den kommenden Monaten lange hell. Das sollte man ausnutzen und den Ausflug am Wochenende oder an Feiertagen antizyklisch starten. Also erst gegen 15 Uhr losgehen, um die Menschenmassen zu vermeiden.“ Und auch einen anderen Rat hat er gegen die Massen: Den Wanderweg andersherumlaufen als eigentlich angegeben. Also zuerst zum Gütersteiner Wasserfall und erst im Anschluss zum Uracher Wasserfall gehen, rät er.

Genießerpfad „Der Teinacher“

„Den Genießerpfad haben nicht so viele auf dem Schirm. Dabei fährt man dort etwa genauso lange hin wie zum Monbachtal“, erzählt Simon Hegewald. Der Pfad liegt im Schwarzwald und führt die Wanderer entlang von idyllischen Tälern und Natur durch die Mathildenanlagen. Diese sind nach der Königinwitwe Charlotte Auguste Mathilde von Württemberg benannt, die zwischen 1818 und 1828 jährlich das Teinacher Bad besuchte.

Der Genießerpfad und Wanderweg „Der Teinacher“ liegt im Nordschwarzwald und führt um Bad Teinach herum. Foto: IMAGO/Zoonar

Der beste Ausgangspunkt für die Wanderung, die laut dem Wander-Influencer etwa dreieinhalb Stunden dauert und 12 Kilometer lang ist, sei die romantische Stadt Zavelstein mit ihrer Burgruine. „Bei der Wanderung kann man tolle Fotos machen. Es gibt eine gewundene Steintreppe, die sehr an einen Herr der Ringe Film erinnert“, findet der Influencer.

Strümpfelbachtal und Wieslaufschlucht

Das Strümpfelbachtal sei ein Ort für Naturfreunde, die Menschenansammlungen meiden wollen. „Der Schwäbische Wald wird oft vergessen, deshalb ist der Pfad nicht so überlaufen“, sagt Simon Hegewald. Je nach Verkehrslage ist die Laufenmühle, der Ausgangspunkt der Wanderung, mit dem Auto von Stuttgart aus in etwa einer Stunde zu erreichen. „Der Rundweg ist 12,5 Kilometer lang. Man sollte dafür etwa viereinhalb Stunden einplanen“, sagt Simon Hegewald. Der Weg führt zunächst durch das Strümpfelbachtal hinauf Richtung Ebnisee, von dort aus weiter auf Forstwegen oder Pfaden Richtung Klaffenbach oder der Hagmühle und dann durch die Wieslaufschlucht zurück zur Laufenmühle. Der Weg sei sehr abwechslungsreich und führe an kleinen Wasserfällen, Mühlen, Brücken und einem Eisenbahnviadukt vorbei.

Die Wanderung durch die Wieslaufschlucht führt an kleinen Wasserfällen vorbei. Foto: IMAGO/imagebroker

Wem die Wanderung zu lang sei, der könne die Tour auch abkürzen und dann auf demselben Weg zurückkehren. Das habe seinen ganz eigenen Reiz: „Ich laufe gerne den gleichen Weg zurück. Dann bekomme ich eine völlig neue Perspektive“, findet der Wander-Influencer.