Wandern in Esslingen Beliebtes Ausflugslokal hat wieder offen – „Wir setzen auf Regionales“
Seit Februar hat das Ausflugslokal Katharinenlinde wieder offen. Die neuen Pächter Daniela und Oliver Brünemann sind mit einem Soft-Opening gestartet.
Seit Februar hat das Ausflugslokal Katharinenlinde wieder offen. Die neuen Pächter Daniela und Oliver Brünemann sind mit einem Soft-Opening gestartet.
Maultaschen mit Aussicht gibt es wieder im Höhenrestaurant Katharinenlinde. Die macht der Küchenchef selbst. Seit Februar richtet das Esslinger Geschwisterpaar Daniela und Oliver Brünemann das beliebte Lokal am Aussichtsturm ein. „Die letzten Arbeiten laufen noch“, sagt die Gastronomin. Dennoch sind die neuen Pächter schon mit einem Soft-Opening gestartet – im Februar ging es los. Bald sollen alle Restarbeiten beendet sein.