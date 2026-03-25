Wandern in Esslingen: Beliebtes Ausflugslokal hat wieder offen – „Wir setzen auf Regionales“

Maultaschen mit Aussicht gibt es wieder im Höhenrestaurant Katharinenlinde. Die macht der Küchenchef selbst. Seit Februar richtet das Esslinger Geschwisterpaar Daniela und Oliver Brünemann das beliebte Lokal am Aussichtsturm ein. „Die letzten Arbeiten laufen noch“, sagt die Gastronomin. Dennoch sind die neuen Pächter schon mit einem Soft-Opening gestartet – im Februar ging es los. Bald sollen alle Restarbeiten beendet sein.

In der Stube vor dem Kioskfenster arbeitet Bernhard Brünemann noch an Regalen. Der Ingenieur hilft seinen Kindern, wann immer er kann. Als Rentner habe er Zeit, sagt der Senior und lacht. Dass Daniela Brünemann mit ihrem drei Jahre jüngeren Bruder Oliver ein gemeinsames Lokal eröffnet, freut den Vater. Auch seine Frau Anita hilft mit. Sie springt auch beim Bedienen ein. Freitags, samstags und montags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr hat das Lokal derzeit geöffnet.

Samstags und sonntags ist der Andrang schon jetzt riesengroß, wenn Ausflügler und Radler kommen. Das Lokal liegt am Esslinger Höhenweg. Von dort führen Wanderungen ins Seracher Arboretum oder zur Grabkapelle auf dem Rotenberg. Vom Esslinger Marktplatz kann man durch Weinberge und Obstbaumwiesen zur Katharinenlinde mit dem Aussichtsturm wandern, den der Schwäbische Albverein betreibt. Zwei Jahre war der Turm, der spektakuläre Blicke auf die Schwäbische Alb und das Neckartal bietet, umfassend saniert und im Dezember 2025 wieder eröffnet worden.

Die Gasträume sind mit viel Liebe zum Detail renoviert. Foto: Roberto Bulgrin

Viele Gäste kommen auf einen Wurstsalat, ein Bier oder eine Weinschorle vorbei. Klassiker wie Maultaschen mit Kartoffelsalat und geschmelzten Zwiebeln oder Käsespätzle haben die Brünemanns auf der Karte. Dazu lässt der Koch seine Fantasie spielen. Die Panoramaschnitte gibt es mit Pulled Pork oder vegetarisch. Die Qual der Wahl haben die Gäste bei den Salaten. „Mein Bruder macht immer was Besonderes“, schwärmt Daniela Brünemann. Das Salatdressing mit Fetakäse und Granatapfelkernen findet sie besonders lecker. Der Küchenchef backt selbst. „Sein Käsekuchen mit Himbeeren war im Nu ausverkauft.“ Der Spagat, mit dem Angebot Ausflügler und Genießer gleichermaßen anzusprechen, reizt Brünemann.

Die Geschwister Brünemann haben viel Erfahrung in der Gastronomie

Dass die Geschwister ein eingespieltes Team sind, spürt man. Daniela kümmert sich um den Service, Oliver ist Küchenchef. „Natürlich helfen wir uns gegenseitig“, sagen die zwei. Beide bringen viel Erfahrung in der Gastronomie mit. Daniela Brünemann hat sieben Jahre lang das Bio-Restaurant in der Mäulesmühle betrieben. Anfangs wollte sie dort auch bleiben. Als die Katharinenlinde zur Pacht stand, hat sie sich aber für dieses Ausflugslokal auf den Esslinger Höhen und den Neuanfang entschieden: „Da habe ich die Bewerbung zurückgezogen.“ Die herrliche Aussicht reizt die Gastronomin ebenso wie das Publikum. Ihr Bruder ist gelernter Elektriker, hat mit Rainer Bocka und Marcel Brucker das Café Galao in Stuttgart betrieben, eine gefragte Livemusik-Location in der Tübinger Straße.

Mit der Höhengaststätte mitten in der Natur geht für die Brünemanns ein Traum in Erfüllung. „Wir sind in St. Bernhard aufgewachsen“, sagt die Gastronomin. Das Lokal am Waldrand hat ihr immer gut gefallen. Von der Linde sieht man weit ins Land. Manchmal verirrt sich ein Reiher auf die Esslinger Höhe. Jetzt im Frühling, wenn die ersten Blätter und Blüten sprießen, ist die Gegend besonders schön.

„Der Spagat, mit dem Angebot der Katharinenlinde Ausflügler und Genießer anzusprechen, reizt mich.“ Oliver Brünemann, Gastronom

Bänke und Holzbalken laden Ausflügler und Radler zur Rast ein. Die Stühle und Tische im kleinen Biergarten der Katharinenlinde stehen schön. Im Sommer könnte es dort eng werden. Daniela Brünemann freut sich darauf, wenn Küche und Bar so ausgestattet sind, dass sie auch Cocktails und Longdrinks anbieten kann. „Viele fragen schon jetzt nach Aperol Spritz“, sagt die Wirtin lachend. Aber das Kultgetränk muss aus ihrer Sicht optimal gekühlt sein. Bald schon, verspricht sie, werde es diesen und andere Sundowner aber auch auf der Karte geben.

Ein Fenster zur Geschichte der Katharinenlinde im Lokal. Foto: Roberto Bulgrin

Dass die Brünemanns in Esslingen gut vernetzt sind, macht ihnen den Neuanfang leichter. Das Geschwisterpaar kennt Handwerker und Lieferanten. In den vergangenen Wochen haben sie das Lokal grundlegend renoviert, Wände neu verputzt und Böden ausgetauscht. Früher wirkten die Räume mit dem vielen Holz eher urig. Jetzt sieht alles hell und licht aus. Gute Kontakte haben sie auch zu den Lieferanten. „Wir setzen auf Regionales“, sagt Daniela Brünemann. Die Brauerei Schimpf aus dem Landkreis Tübingen liefert das Bier, Weine kommen vom Wengerter Bayer aus Rüdern. Als alkoholfreie Erfrischung gibt es unter anderem Stuggi Schorle aus dem Remstal.

Die Katharinenlinde

Die Geschichte

Die Katharinenlinde liegt auf 471 Meter Höhe über dem Neckartal am Esslinger Höhenweg. Der Ort gilt als Schauplatz der Sage von der heiligen Katharina, der Gründerin des Esslinger St. Katharinen-Spitals. Diese soll im vierten Jahrhundert hier zu einer heidnischen Opferstätte gelangt sein. Da sie sich weigerte, den Gottheiten zu huldigen, und hingerichtet wurde, wurde ein Gottesurteil gefordert. Eine Linde wurde verkehrt in den Boden gepflanzt. Würde die Pflanze eingehen, sollte dies ein Beweis sein, dass die heidnischen Gottheiten stärker seien, würde sie überleben, sollte dies zeigen, dass die christliche Religion überlegen sei. Die Wurzeln begannen zu grünen.

Der Aussichtspunkt

Die heutige Linde wurde im 19. Jahrhundert als Ersatz für eine vom Sturm gefällte Vorgängerin gepflanzt. Bis etwa 1580 gab es auf dem Berg eine Feldkapelle für die Heilige. Der Schwäbische Albverein baute den Aussichtsturm im Jahr 1957 – nach umfassender Sanierung ist der markante, 17 Meter hohe Bau wieder offen. Die Höhengaststätte Katharinenlinde hat freitags, samstags und montags von 14 bis 20 Uhr offen; sonntags von 12 bis 19 Uhr. Die neuen Öffnungszeiten ab April werden auf der Homepage veröffentlicht: https://www.katharinenlinde.com/ Infos auch auf Facebook und Instagram.