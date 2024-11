Streckenlänge: Etwa 8,5 Kilometer

Auf- und Abstiege: etwa 220 Meter

Anfahrt: B 14, dann B 29 bis Ausfahrt nach Winterbach und auf der L 1140 über Rohrbronn Richtung Berglen. Auf der Höhe liegt der Wanderparkplatz Roter Stich. Öffentliche Verkehrsmittel: S-Bahn bis Waiblingen, Regionalbahn bis Winnenden, Bus bis Haltestelle Hößlinswart, www.vvs.de

Hier geht’s lang:

Wir gehen vom Parkplatz aus zur L 1140 (1) und biegen dort links in Richtung Hößlinswart ab. Etwas später halten wir uns in der Rechtskurve links in den schmalen Pfad, der uns hinab zu einem Asphaltweg bringt. Dieser knickt etwas später rechts ab und bringt uns wieder zur Straße. Wir folgen ihr noch etwas abwärts, dann zieht sie nach links, wir wandern aber geradeaus auf einem Feldweg weiter (2). Nach etwas bergauf fällt er als Wiesenweg wieder ab und bringt uns zu einem Asphaltweg. Hier orientieren wir uns rechts. Der Weg zieht gleich darauf nach links und wir wandern mit Blick auf Hößlinswart durch Streuobstwiesen zum Wald (3). In ihm zieht der Weg nach links und wir kommen kurz wieder hinaus in die Wiesen.

Hier biegen wir rechts ab in den Querweg, der uns zurück in den Wald führt. Hier geht es nun kurvig aufwärts, wobei wir die abgehenden Wege links und rechts ignorieren. Kurz nach dem rechts abgehenden Kegelbahnweg biegen wir an einem Wanderschild links ab in Richtung „Waldspielplatz Kottweiler“ (4). Wir wandern bis zu einem querenden Asphaltweg.

Hier halten wir uns rechts (5) und folgen gleich danach vor dem „Verkehrsdreieck“ dem Weg nach links. Nach einer Rechtskurve werden wir mit dem Wanderzeichen „2“ nach links auf einen unbefestigten Weg verwiesen. Nach etwas bergab erreichen wir einen festen Forstweg. Nach rechts bringt er uns zum Waldrand. Dort biegen wir links ab. Am nächsten Querweg orientieren wir uns links und kommen zum Waldspielplatz Kottweiler (6).

Danach kommen wir wieder in den Wald. Wenig später werden wir nach links auf einen unbefestigten, steil steigenden Pfad verwiesen. Wir steigen hoch zu einem Forstweg und folgen ihm nach rechts. Später geht er in ein Asphaltsträßchen über, das wieder abfällt. Am nächsten Weg biegen wir rechts ab (7). Wir verlassen bald den Wald und kommen hinaus ins Freie, wo wir über eine Wiesenfläche hinab nach Hößlinswart und zu den dicht bewaldeten Höhen dahinter blicken können.

Nach einer Weile entlang des Waldrands zieht der Weg nach links und wir wandern hinab nach Hößlinswart (8). Nach den ersten Häusern halten wir uns an der Querstraße rechts und folgen der Gamsstraße in den Ortskern, wo wir uns in der Hirschstraße links halten.

Bei den Häusern Nr. 25 und 23 zweigen wir rechts ab in die Otterstraße und kommen zur Bushaltestelle Hößlinswart, wo man die Tour beginnt, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist. (9) Rechts davon sehen wir eine interessante Zusammenstellung historischer steinerner Kleindenkmale – Brunnentröge, eine Grubbank, Mühlsteine und vieles mehr.

Wir folgen weiter der Otterstraße hinab ins Tal, wo wir rechts in die Ameisenstraße verwiesen werden. Vor den Spielplätzen biegen wir dann links ab und steigen an in den Wald. Dort geht es steil hinauf zu den Sportplätzen, wo man auch einkehren kann. Danach biegen wir links ab und wandern in der Hohen Straße zurück zum Ausgangspunkt.

Kartentipp: Da es immer sein kann, dass Wege wegen Waldarbeiten oder Wetter- und Sturmschäden gesperrt oder schlecht begehbar sind, empfiehlt es sich, eine Karte mitzunehmen. Die Wanderung ist von der Gemeinde Berglen mit der Nummer 2 markiert. Wanderkarte W 220 Welzheim (LGL); Wanderkarte mit Radwegen Schorndorf Göppingen Blatt 54-540, NaturNavi.