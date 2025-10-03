Ein Museum und dicke Baumstämme kreuzen diese Tour.
03.10.2025 - 16:00 Uhr
Die Tour bietet auf überwiegend naturnahen Pfaden und Wegen intakte Naturlandschaften und interessante geschichtliche Einblicke an der Schwarzwaldhochstraße. Zu entdecken gibt es den Bärenstein, einen Felsenturm mit Aussichtsplateau, auf dem vermutlich ein Wachturm stand, den idyllischen Sandsee und den Wildnispfad, auf dem es durch einen urwüchsigen Wald geht. Der Wildnispfad ist insbesondere für Kinder sehr spannend, weil dicke Stämme den Weg kreuzen. Aber dieser lässt sich auch umgehen.