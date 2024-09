Die überaus aussichtsreiche Tour führt hinauf zum Juxkopfturm, hinab zum Waldspielplatz Prevorst und wieder hinauf zur Nassacher Ebene. Von da hat man fantastische Blicke auf den Schwarzwald und die Schwäbische Alb.

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz Zollstock an der Straße Nassach – Jux

Länge: ca. 8 km

Höhenunterschiede: Auf- u. Abstiege: jeweils ca. 70 m

Anfahrt: Mit dem Zug nach Sulzbach/Murr und mit dem Bus bis zum Parkplatz Zollstock, www.bwegt.de

Hier geht´s lang:

Die Tour beginnt am Wanderparkplatz Zollstock (1) an der Straße zwischen Nassach und Jux. Die Markierung roter Strich und das Richtungsschild „Juxkopf 600 m“ führen nach links auf einen Waldweg, der uns nach oben nimmt. Nach dem Waldaustritt liegt der fotogene Juxkopfturm (2) vor uns. Der 22 Meter hohe Aussichtsturm des Schwäbischen Albvereins ist sonn- und feiertags geöffnet (außer in den Wintermonaten). Von oben hat man einen fantastischen Panoramablick: Löwensteiner Berge, Mainhardter Wald, Murrhardter Wald und Schwäbische Alb. Nach dem Turmbesuch geht es auf dem bisherigen Weg weiter, der sich später senkt. Hinab zum Parkplatz, dort wenden wir uns markierungslos rechts.

Hier geht’s lang.Karte: Geobasisdaten © www.lgl-bw.de, Bearbeitung: Werner Sippel

Der Weg – „Talblick“ – führt aufwärts um den Juxkopf herum, mit herrlichen Fernsichten auf die Alb. An einem Pferdehof (3) vorbei, dann im Wald hinab zum Parkplatz Zollstock. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite nimmt uns die Blaustrich-Markierung hinauf zu einem Grill- und Spielplatz. An dessen rechtem Rand markierungsgemäß auf schmalem Weg bergauf bis zum Waldrand. Nach dem Wald kurz rechts und auf einem Feldweg wandern wir am Waldrand entlang.

Bei der kommenden Wegkreuzung weiter geradeaus. Rechtsblickend sehen wir nun Prevorst auf einer Anhöhe, rechts daneben den Sendeturm Stocksberg. Bei der nächsten Wegkreuzung führt die Markierung scharf rechts bergab. Der Weg macht eine Linkskurve, nach Waldeintritt auf dem Querweg nach links. Auf dem folgenden Querweg nach links zum Waldspielplatz Prevorst (4) mit Grillmöglichkeiten. Wir folgen an der Tafel „Waldspielplatz“ der Markierung blaues Kreuz, diese nimmt uns am linken Rand des Spielplatzes auf schmalem Pfad in den Wald. Es geht bergauf, nach Waldaustritt haben wir nach rechts herrliche Fernsichten: Hohenasperg, Hohenbeilstein, Wunnenstein und den kegelförmigen Forstberg.

Im Hintergrund sieht man Stromberg-Heuchelberg und bei guten Sichtverhältnissen am Horizont Teile des Schwarzwalds. Wir sind nun auf der Nassacher Ebene (5). Beim Wasserbehälter geht es zunächst unmarkiert nach links, an einer Aussichtsbank vorbei. Am Horizont sind Teile der Alb sichtbar. Weiter mit Markierung roter Punkt am Waldrand entlang. Den folgenden rechts abwärtsführenden Pfad M 5 ignorieren wir und gehen stattdessen auf die Waldecke zu. Hier zeigt das Richtungsschild Parkplatz Zollstock mit Markierung blauer Strich nach rechts hinunter. Auf dem bekannten Weg, den wir schon nach oben gewandert sind, kommen wir am Grillplatz vorbei zu unserem Ausgangspunkt.

Einkehr: Grill- und Spielplatz beim Parkplatz Zollstock, Grillplatz Waldspielplatz Prevorst, Gasthaus Löwen in Nassach, Telefon 07194 487, loewen-nassach.de