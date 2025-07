Die Tour führt in das Umland von Bietigheim-Bissingen und zwar zunächst auf den Brachberg zu, dann geht es im Brachberger Tal zwischen Abendberg und Rossert entlang. Da diese Tour vorwiegend über befestigte Wirtschaftswegen führt, ist sie auch für einen Spaziergang mit Kindern und auch Kinderwagen durchaus geeignet.

Ein Abstecher in die pittoreske Bietigheimer Altstadt ist besonders empfehlenswert. Die Stadt wurde 789 erstmals erwähnt. Das heute sehr gut restaurierte, historische Fachwerk wie beispielsweise das Hornmoldhaus, das heute das Stadtmuseum beherbergt, das Rathaus und das Schloss sind wahre Postkartenmotive.

Auf dem Rückweg lohnt sich auch eine Besichtigung der denkmalgeschützten Kammgarnspinnerei. Die Firma, von den Einheimischen auch „Spinne“ oder „Spenne“ genannt, wurde 1856 gegründet. Bis 1955 stellten hier rund 540 Menschen Kammgarn für Oberbekleidung her. Für die Mitarbeiter entstand auf dem Firmengelände eine Art eigene Stadt: bis 1911 wurden dort neun Häuser mit 54 Wohnungen, ein Kindergarten, Geschäfte, Wirts-, Wasch- und ein Backhaus errichtet.

Fakten zur Wanderung rund um Bietigheim-Bissingen

Streckenlänge: 9 Kilometer

Höhenmeter: 60 Meter

Ausgangspunkt: Wanderparkplatz, links an der B 27 Richtung Besigheim, nach der Kammgarnspinnerei (Bietigheim-Bissingen).

Anfahrt mit Auto, Bus und Bahn bis nach Bietigheim-Bissingen

Bietigheim-Bissingen liegt im Kreis Ludwigsburg und ist von Stuttgart aus am besten über die B 27 erreichbar, die direkt zum Ausgangspunkt, dem Wanderparkplatz nach den Gebäuden der Bietigheimer Kammgarnspinnerei, führt.

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, steuert am besten den Bahnhof Bietigheim-Bissingen an und nimmt ab ZOB Bietigheim-Bissingen den Bus 556 oder 563 bis Bietigheim Kammgarnspinnerei. Fahrpläne sind auf der Plattform Mobilität für Baden-Württemberg abrufbar.

Wandern in Baden-Württemberg – die Route rund um Bietigheim-Bissingen

Hier geht’s lang! Foto: Bearbeitung:/ Yann Lange

Hier geht´s lang:

Die Tour beginnt am Wanderparkplatz (1), der kurz nach den Gebäuden der Kammgarnspinnerei auf der linken Straßenseite der B 27 in einem Wäldchen liegt. Zurück auf dem asphaltierten Weg, geht es nach links aufwärts.

Kurz danach geht man an der Feldscheune vorbei, hier sieht man die Markierung „rote Traube“. Nun führt der Weg durch Ackerland und Streuobstwiesen, links der Wald, rechts der Hirschberg. Der Weg senkt sich, und man sieht den Brachberg mit seinen Wein- und Obstanlagen.

Im Brachberger Tal wandert man markierungsgemäß nach links in den Wald, kurz darauf wechselt die Markierung zum „blauen Kreuz“. Nun wandert man zwischen dem Abendberg auf der linken und dem Rossert auf der rechten Seite immer geradeaus.

Die Blaukreuz-Abzweigung nach rechts ignoriert man und bleibt immer im Tal. Später wechselt die Markierung zum „roten Punkt“, an einer Schützhütte vorbei.

An einem Gartengrundstück vorbei führt der Weg hinauf zur Landesstraße L 1107. Vor der Straße kurz rechts, dann überquert man die Straße. Jetzt geht es auf dem Radweg (2) mit schönen Aussichten abwärts Richtung Metterzimmern. Im Hintergrund sieht man den Hohenasperg und den Stuttgarter Fernsehturm.

Bei einer Wegkreuzung geht man nach links und ohne Markierungen auf Bietigheim-Bissingen zu. Am Ende eines Spielplatzes geht man kurz rechts und biegt dann links in die Turmstraße ab. Diese führt in die Altstadt und zur Straße Bei der Kelter. Dann geht man nach rechts in die Schieringerstraße mit. Dort stehen schöne Fachwerk-Wohnhäuser aus dem 16. und 17 Jahrhundert.

Rechts in der Hauptstraße (3) stehen das imposante Rathaus aus dem Jahr 1507, das Hornmoldhaus (1536) und das Bietigheimer Schloss (1506) sowie die Villa Visconti mit der 1987 davor errichteten Skulptur „Kuhriosum“.

Danach geht es wieder zurück in die Hauptstraße. In Sichtweite des Unteren Tors geht man nach links, am Fräuleinbrunnen vorbei in die Fräuleinstraße und leicht aufwärts, am rechts stehenden Pulverturm vorbei zur Löchgauer Straße. Kurz nach rechts und dann nach links am Hotel Rose vorbei.

Durch die Unterführung, geht man auf der anderen Seite nach links und über Stufen hinauf zur Bergstraße. Nun folgt man der Markierung „rote Traube“. Von hier geht an nach rechts und hinauf. Die Straße mündet in einen Weinbergweg und rechts unten sieht man die Enz fließen.

Allmählich sieht man die Backsteingebäude der Kammgarnspinnerei. Durch ein Wäldchen geht man nun hinunter und zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz, zurück.

Karte: LGL, Freizeitkarte Heilbronn/Naturpark Stromberg-Heuchelberg, F517, 1:50.000