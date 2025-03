Ein Streit unter zwei Bewohner eines Flüchtlingsheims eskaliert. Ein Mann wird nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt.

red/dpa 13.03.2025 - 12:25 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung unter Bewohnern eines Flüchtlingsheims in Baden-Württemberg ist ein Mann nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Die beiden Männer seien in der Unterkunft in Wangen im Allgäu, das im Kreis Ravensburg in Grenznähe zu Bayern liegt, aus noch unbekannter Ursache in Streit geraten, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Mittag.