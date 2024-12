Die Weihnachtsferien rücken näher: Wann haben Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr im Südwesten frei? Und wie sieht es in den kommenden Jahren aus? Ein Überblick:

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, es geht auf Weihnachten zu. Viele Familien freuen sich auf eine kleine Auszeit. Auch in Baden-Württemberg haben Schulkinder frei. Wie liegen die Weihnachtsferien in diesem Jahr?

Die Weihnachtsferien in Baden-Württemberg gehen in diesem Jahr vom 23. Dezember 2024 bis einschließlich 4. Januar 2025. Da der 6. Januar in Baden-Württemberg ebenfalls ein gesetzlicher Feiertag ist, startet die Schule im neuen Jahr allerdings erst am 7. Januar wieder.

Weihnachtsferien in Baden-Württemberg bis 2029

Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport hat bereits die Termine für die Weihnachtsferien in den kommenden Jahren veröffentlicht:

Weihnachtsferien 2025/2026: 22. Dezember 2025 bis einschließlich 5. Januar 2026

Weihnachtsferien 2026/2027: 23. Dezember 2026 bis einschließlich 9. Januar 2027

Weihnachtsferien 2027/2028: 23. Dezember 2027 bis einschließlich 8. Januar 2028

Weihnachtsferien 2028/2029: 23. Dezember 2028 bis einschließlich 5. Januar 2029

Weihnachtsferien 2029/2030: 22. Dezember 2029 bis einschließlich 5. Januar 2030

Schulkinder haben über Weihnachten bundesweit schulfrei. Foto: dpa/Daniel Karmann

Weihnachtsferien: Termine in Bayern, NRW, Niedersachsen und Co.

Die Weihnachtsferien gehören zu den Ferien, die es in allen 16 deutschen Bundesländern gibt. Dabei beginnen die meisten Bundesländer am selben Tag – Ausnahmen gibt es in Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Termine sehen in diesem Jahr folgendermaßen aus:

Bayern: 23. Dezember 2024 bis 03. Januar 2024

Berlin: 23. Dezember bis 31. Dezember 2024

Brandenburg: 23. Dezember bis 31. Dezember 2024

Bremen: 23. Dezember bis 4. Januar 2025

Hamburg: 20. Dezember bis 3. Januar 2025

Hessen: 23. Dezember 2024 bis 10. Januar 2024

Mecklenburg-Vorpommern: 23. Dezember bis 6. Januar 2024

Niedersachsen: 23. Dezember bis 4. Januar 2025

Nordrhein-Westfalen: 23. Dezember bis 6. Januar 2025

Rheinland-Pfalz: 23. Dezember bis 8. Januar 2025

Saarland: 23. Dezember bis 3. Januar 2025

Sachsen: 23. Dezember bis 3. Januar 2025

Sachsen-Anhalt: 23. Dezember bis 4. Januar 2025

Schleswig-Holstein: 19. Dezember bis 7. Januar 2025

Thüringen: 23. Dezember bis 3. Januar 2025

Theoretisch haben Schulen in Baden-Württemberg die Möglichkeit, bewegliche schulfreie Tage an die Weihnachtsferien anzuhängen. In aller Regel werden diese aber erst später im Jahr genutzt – etwa rund um Fasching.