Die Eisheiligen sind in Deutschland ein Zeitraum im Mai, der oft mit der Gefahr von Spätfrost verbunden ist – besonders relevant für Gärtner und Landwirte. Doch wann genau sind die Eisheiligen eigentlich vorbei?

Zeitraum der Eisheiligen 2025

Im Jahr 2025 dauerten die Eisheiligen offiziell vom Sonntag, 11. Mai, bis Donnerstag, 15. Mai. Somit sind sie bereits vorbei. Die Namenstage der sogenannten Eisheiligen sind:

11. Mai: Mamertus

12. Mai: Pankratius

13. Mai: Servatius

14. Mai: Bonifatius

15. Mai: Sophia („Kalte Sophie“)

Regionale Unterschiede

In Norddeutschland dauern die Eisheiligen traditionell vom 11. bis 13. Mai (Mamertus, Pankratius, Servatius). In Süddeutschland und im Südosten zählen auch der 14. (Bonifatius) und der 15. Mai (Kalte Sophie) dazu. Der Deutsche Wetterdienst erklärt diese Differenz damit, dass Kaltluft einige Zeit benötigt, um von Norden nach Süden zu ziehen.

Wann ist die Frostgefahr vorbei?

Nach alter Bauernregel gilt: Erst nach der „Kalten Sophie“ am 15. Mai ist die Gefahr von Nachtfrost weitgehend gebannt, und empfindliche Pflanzen können ins Freie gesetzt werden. Die Eisheiligen markieren also das traditionelle Ende der Frostperiode im Frühling. „Pflanze nie vor der kalten Sophie“, lautet eine bekannte Bauernregel zu den Eisheiligen – gerade für Hobbygärtner eine wichtige Orientierungshilfe.

Klimawandel und aktuelle Bedeutung

Durch den Klimawandel sind Fröste im Mai heute seltener als früher. In manchen Jahren treten Kälteeinbrüche sogar schon vor den Eisheiligen auf, oder sie bleiben ganz aus. Dennoch bleibt die Faustregel bestehen: Nach dem 15. Mai ist die Frostgefahr in den meisten Regionen Deutschlands vorbei, besonders im Tiefland. In höheren Lagen kann es jedoch auch später noch zu Frost kommen.

Fazit

Die Eisheiligen sind in der Regel am 15. Mai mit der „Kalten Sophie“ vorbei. Danach ist die Gefahr von Spätfrost in den meisten Teilen Deutschlands gebannt, und die Gartensaison kann richtig starten.