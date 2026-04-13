Trotz aktueller Waffenruhe im Nahen Osten bleibt das Auswärtige Amt zurückhaltend. Eine Arbeitsgruppe tagt regelmäßig, während Reisende weiter zur Vorsicht aufgerufen werden.

Angesichts der jüngsten Waffenruhe am Persischen Golf und der Verhandlungen zwischen USA und Iran stellen sich viele die Frage, wann mit einer Anpassung der geltenden Reisewarnungen zu rechnen ist. Besonders für einige beliebte Urlaubsziele und Transitländer besteht Unsicherheit, ob und wann Lockerungen zu erwarten sind. Eine Öffnung des Luftraums über Dubai scheint bereits in Reichweite zu liegen – etwa für Transitflüge nach Asien.

Unsere Empfehlung für Sie Flugausfälle Neue Eskalationsstufe: Wo streiken Lufthansa und Eurowings? Lufthansa-Piloten streiken 48 Stunden lang – Hunderte Flüge fallen aus.Betroffen sind viele Flughäfen im In- und Ausland. Das Auswärtige Amt bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass die Lage in der Region weiterhin „sehr genau“ beobachtet wird. Der ressortübergreifende Krisenstab der Bundesregierung tagte zuletzt am 7. April 2026 im Außenministerium.

„Dort werden zentrale krisenrelevante Maßnahmen zur Unterstützung deutscher Staatsangehöriger veranlasst, unter anderem auch mit Hinblick auf unsere Reise- und Sicherheitshinweise,“ so das Amt.

Bewaffnete Kräfte vor dem israelischen Konsulat in Istanbul. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Kein Zeitplan für Aufhebung von Reisewarnungen

Konkrete Angaben darüber, wann Reisewarnungen für bestimmte Regionen aufgehoben werden könnten, macht das Ministerium (noch) nicht. Zu den vertraulichen Inhalten der Krisenstabsitzungen könne man sich „grundsätzlich nicht näher äußern“.

Die aktuelle Mitteilung auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt lediglich, dass „die Reise- und Sicherheitshinweise fortlaufend aktualisiert“ werden. Eine spezifische Bewertung von möglichen Auswirkungen der Waffenruhe auf Transitflüge über den Persischen Golf oder Reisen in die östlichen Provinzen der Türkei sowie nach Zypern wurde nicht gegeben.

Aktuelle FAQ zur Lage in Nahost

Auf der Webseite des Auswärtigen Amts ist seit 9. April 2026 eine aktualisierte FAQ-Liste zur Lage im Nahen und Mittleren Osten veröffentlicht. Diese kann wertvolle Informationen für Reisende enthalten, die ihre Pläne überprüfen wollen.

Reisehinweise für die Türkei aktualisiert

Ebenfalls interessant: Die Reise- und Sicherheitshinweise für die Türkei wurden am 8. April 2026 aktualisiert, allerdings nicht heruntergestuft. Es wird im Gegenteil auf einen bewaffneten Angriff in der Nähe des israelischen Generalkonsulats am 7. April in Istanbul und auf die allgemeine Gefahr durch Terroranschläge verwiesen, insbesondere im Osten des Landes.

Eine generelle Reisewarnung für die Türkei gibt es nicht, die klassischen Urlaubsregionen an der Küste gelten als sicher. Die deutschen Reisehinweise betreffen lediglich folgende abgelegene Provinzen:

Agri

Hakkari

Igdır

Mardin

Sanlıurfa

Sırnak

Van

Auswärtiges Amt mit Empfehlungen für Reisende

Wer aktuell eine Reise in kritische Länder oder Regionen plant, sollte:

Regelmäßig die aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts konsultieren

Die „Sicher Reisen“-App des Auswärtigen Amts nutzen

Sich in die Krisenvorsorgeliste „ELEFAND“ eintragen

Auf eine ausreichende Reisekrankenversicherung achten

Das Auswärtige Amt betont die Wichtigkeit der ELEFAND-Registrierung „unabhängig vom Land und der Dauer des Auslandsaufenthalts“. Diese ermöglicht im Krisenfall eine schnelle Kontaktaufnahme. Rund um Einrichtungen Israels und der USA ist besondere Vorsicht geboten.