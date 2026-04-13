Trotz aktueller Waffenruhe im Nahen Osten bleibt das Auswärtige Amt zurückhaltend. Eine Arbeitsgruppe tagt regelmäßig, während Reisende weiter zur Vorsicht aufgerufen werden.
10.04.2026 - 08:16 Uhr
Angesichts der jüngsten Waffenruhe am Persischen Golf und der Verhandlungen zwischen USA und Iran stellen sich viele die Frage, wann mit einer Anpassung der geltenden Reisewarnungen zu rechnen ist. Besonders für einige beliebte Urlaubsziele und Transitländer besteht Unsicherheit, ob und wann Lockerungen zu erwarten sind. Eine Öffnung des Luftraums über Dubai scheint bereits in Reichweite zu liegen – etwa für Transitflüge nach Asien.