Hier erfahren Sie, wann in Deutschland mit den ersten Hochrechnungen der Stimmauszählungen bei der US-Wahl zu rechnen ist.

Lukas Böhl 05.11.2024 - 14:01 Uhr

Die Wahllokale in den ersten Regionen schließen in der Nacht auf den 6. November um Mitternacht deutscher Zeit. Die meisten Wahllokale schließen in einem Zeitfenster bis 5:00 Uhr morgens, während die letzten erst um 7:00 Uhr schließen. Danach beginnen die Wahlergebnisse einzutreffen, zunächst aus den Regionen, die früh geschlossen haben.