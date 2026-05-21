Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX steht kurz vor dem größten Börsengang der Geschichte. Doch wann genau ist es so weit und was bedeutet das für Anleger?

SpaceX, das private Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, plant den spektakulärsten Börsengang aller Zeiten. Mit einer Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar und einem angestrebten Erlös von 75 bis 80 Milliarden Dollar könnte das Unternehmen Geschichte schreiben. Der Börsengang ist für Mitte Juni 2026 geplant, wobei der 12. Juni als wahrscheinliches Datum gehandelt wird. Der Börsengang von SpaceX wird an der US-Technologiebörse Nasdaq unter dem Kürzel SPCX stattfinden. Dabei soll nur ein Teil der Aktien ausgegeben werden, während Elon Musk weiterhin die Kontrolle über das Unternehmen behält. Mit rund 85 Prozent der Stimmrechte wird Musk auch nach dem IPO die Geschicke von SpaceX lenken.

Was macht SpaceX so besonders? SpaceX, gegründet im Jahr 2002, hat sich als führendes Unternehmen in der Raumfahrt etabliert. Mit wiederverwendbaren Raketen wie der Falcon 9 und dem Starship hat das Unternehmen die Kosten für Weltraummissionen drastisch gesenkt. Zudem betreibt SpaceX das weltweit größte Satellitennetzwerk, Starlink, das Breitband-Internet an entlegene Orte der Erde liefert.

Wie wird SpaceX bewertet?

Die Bewertung des Unternehmens ist ambitioniert. Experten schätzen den Wert auf bis zu zwei Billionen Dollar. Nach den vorgelegten Zahlen wäre das Unternehmen dann mit dem 100-fachen seines Umsatzes bewertet (KUV). Zum Vergleich: Große deutsche Unternehmen wie Siemens oder SAP liegen bei einem KUV von etwa 2,5 bzw. 4,6. Kritiker sehen die Bewertung daher als überzogen an, während Befürworter auf die Innovationskraft und die langfristigen Visionen von Musk setzen.

Starlink als Umsatztreiber

Starlink, die Satellitensparte von SpaceX, ist der größte Umsatztreiber des Unternehmens. Im Jahr 2025 erzielte Starlink einen Umsatz von 11,4 Milliarden Dollar, was etwa 60 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht. Andere Geschäftsbereiche wie die Raumfahrt und die KI-Sparte sind hingegen noch stark defizitär.

Wie können Anleger investieren?

Für deutsche Anleger könnte es schwierig werden, direkt in SpaceX zu investieren. Die Aktienmenge ist begrenzt, und Großinvestoren wie Blackrock haben Vorrang. Nach der Erstnotiz an der Börse wird es jedoch möglich sein, die Aktie über Banken oder Wertpapierhändler zu erwerben.

Die Zukunft der Raumfahrtbranche

Die Raumfahrtbranche insgesamt erlebt derzeit einen Boom. Experten prognostizieren, dass der Markt für Weltrauminfrastruktur bis 2040 auf 264 Milliarden Euro anwachsen wird. SpaceX ist dabei ein zentraler Akteur, der mit seinen Technologien und Visionen die Branche prägt.