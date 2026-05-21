Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX steht kurz vor dem größten Börsengang der Geschichte. Doch wann genau ist es so weit und was bedeutet das für Anleger?
SpaceX, das private Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, plant den spektakulärsten Börsengang aller Zeiten. Mit einer Bewertung von bis zu zwei Billionen Dollar und einem angestrebten Erlös von 75 bis 80 Milliarden Dollar könnte das Unternehmen Geschichte schreiben. Der Börsengang ist für Mitte Juni 2026 geplant, wobei der 12. Juni als wahrscheinliches Datum gehandelt wird. Der Börsengang von SpaceX wird an der US-Technologiebörse Nasdaq unter dem Kürzel SPCX stattfinden. Dabei soll nur ein Teil der Aktien ausgegeben werden, während Elon Musk weiterhin die Kontrolle über das Unternehmen behält. Mit rund 85 Prozent der Stimmrechte wird Musk auch nach dem IPO die Geschicke von SpaceX lenken.