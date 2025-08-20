Jerome Powells Worte bewegen die Finanzmärkte weltweit Umso größer ist die Spannung vor seiner Rede beim Jackson-Hole-Symposium 2025. Wann er spricht und wo Sie live dabei sein können.

Das jährliche Jackson-Hole-Symposium der US-Notenbank Federal Reserve gehört zu den wichtigsten Terminen für Anleger, Ökonomen und Politiker weltweit. Besonders im Fokus steht dabei die Rede von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve. Viele stellen sich die Frage: Wann hält Powell seine Rede?

Termin & Uhrzeit der Powell-Rede 2025

Powell wird seine Rede beim Jackson-Hole-Symposium am Freitag, den 22. August 2025, um 10 Uhr EDT (16 Uhr MESZ) halten. Die Ansprache wird live auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Kansas City Fed übertragen. Damit können nicht nur Marktteilnehmer in den USA, sondern auch Zuschauer in Europa die Rede in Echtzeit verfolgen.

Hintergrund: Bedeutung der Jackson-Hole-Rede

Das Jackson-Hole-Symposium findet seit 1982 jährlich im Grand-Teton-Nationalpark in Wyoming statt. Veranstaltet wird es von der Federal Reserve Bank of Kansas City. Ökonomen, Zentralbanker und Regierungsvertreter diskutieren dort über zentrale Fragen der Geld- und Wirtschaftspolitik. Die Rede von Powell ist jedes Jahr ein Schlüsselmoment für die Finanzmärkte. Investoren erhoffen sich Hinweise auf die künftige Zinspolitik der Federal Reserve sowie Einschätzungen zu Konjunktur, Inflation und Beschäftigung. Schon kleine Formulierungen können starke Reaktionen an den Börsen auslösen.

Thema des Symposiums 2025

Das Symposium 2025 steht unter dem Motto: „Arbeitsmärkte im Wandel: Demografie, Produktivität und makroökonomische Politik“. Diskutiert werden strukturelle Veränderungen am Arbeitsmarkt, etwa durch alternde Gesellschaften, sinkende Geburtenraten oder den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Diese Entwicklungen sind entscheidend dafür, wie Notenbanken künftig ihre Geldpolitik ausrichten.

Wo kann man Powells Rede sehen?