Seit ihrer Verlobung kursieren zahlreiche Gerüchte über die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Medien berichten von einer möglichen Mega-Hochzeit mit mehr als 1.000 Gästen – doch offiziell bestätigt ist bislang nichts.
Seit ihrer Verlobung mit NFL-Star Travis Kelce beschäftigt eine Frage Millionen Fans weltweit: Wann heiratet Taylor Swift? Eine offizielle Antwort darauf gibt es bislang nicht. Dennoch kursieren seit Wochen zahlreiche Spekulationen über einen möglichen Hochzeitstermin, den Ort der Feier und die prominenten Gäste.