Seit ihrer Verlobung kursieren zahlreiche Gerüchte über die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce. Medien berichten von einer möglichen Mega-Hochzeit mit mehr als 1.000 Gästen – doch offiziell bestätigt ist bislang nichts.

Seit ihrer Verlobung mit NFL-Star Travis Kelce beschäftigt eine Frage Millionen Fans weltweit: Wann heiratet Taylor Swift? Eine offizielle Antwort darauf gibt es bislang nicht. Dennoch kursieren seit Wochen zahlreiche Spekulationen über einen möglichen Hochzeitstermin, den Ort der Feier und die prominenten Gäste.

Gibt es bereits einen offiziellen Hochzeitstermin? Nein. Weder Taylor Swift noch Travis Kelce haben bislang öffentlich bekannt gegeben, wann ihre Hochzeit stattfinden soll.

Mehrere US-Medien berichten allerdings übereinstimmend, dass das Paar angeblich am 3. Juli heiraten könnte. Eine offizielle Bestätigung für dieses Datum gibt es jedoch nicht. Daher bleibt unklar, ob es sich tatsächlich um den Hochzeitstag handelt oder lediglich um ein Gerücht.

Unter Fans kursieren zudem weitere Theorien. Viele Swifties achten besonders auf die Zahl 13, die für Taylor Swift seit Jahren eine besondere Bedeutung hat. Deshalb werden online auch Daten diskutiert, deren Ziffern zusammen 13 ergeben – etwa der 6. Juli (6+7). Auch der 13. Juni gilt manchen Fans als mögliches Datum. Belastbare Hinweise sind das jedoch nicht, sondern reine Spekulationen.

Wo soll die Hochzeit stattfinden?

Auch zum Ort der möglichen Trauung gibt es bisher keine bestätigten Informationen. Verschiedene Promiportale berichten, dass der Madison Square Garden in New York als Veranstaltungsort vorgesehen sein könnte.

Die berühmte Arena bietet Platz für Tausende Gäste und würde zur außergewöhnlichen Popularität des Paares passen. Laut Berichten soll die Location außerdem ein hohes Maß an Privatsphäre ermöglichen, da Gäste das Gelände weitgehend abgeschirmt betreten und verlassen können.

Was für diese Theorie spricht: Im Juni und Juli 2026 finden beinahe jeden Tag Veranstaltungen im Madison Square Garden statt – außer zwischen dem 29. Juni und dem 6. Juli. Eine gesamte Woche um den vermuteten Termin am 3. Juli finden keine offiziell bekannten Events im berühmten Stadion statt.

Viele Fans sehen Taylor Swift jedoch nicht als Braut, die in einem Stadion heiratet. Sie gehen eher von einem romantischen Resort am Strand oder einer imposanten Kulisse irgendwo in Europa aus. Dementsprechend gibt es auch Theorien, die besagen, dass es zwar eine Hochzeitsparty im Madison Square Garden geben könnte, die eigentliche Hochzeit aber woanders und in einem intimeren Rahmen stattfinde.

Andere Spekulationen hatten zuvor Rhode Island ins Spiel gebracht, wo Taylor Swift ein Anwesen besitzt. Diese Hinweise gelten inzwischen jedoch als weniger wahrscheinlich.

Wie viele Gäste werden erwartet?

Sollten die aktuellen Berichte zutreffen, könnte die Hochzeit zu den größten Promi-Hochzeiten der vergangenen Jahre zählen.

Mehrere Medien berichten von einer Gästeliste mit rund 1.000 bis 1.200 Personen. Offiziell bestätigt wurde diese Zahl allerdings ebenfalls nicht.

Zu den möglichen Gästen sollen zahlreiche Freunde und Wegbegleiter des Paares gehören. Genannt werden unter anderem Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Zoë Kravitz sowie weitere Stars aus Musik, Film und Sport.

Seit wann sind Taylor Swift und Travis Kelce zusammen?

Taylor Swift und Travis Kelce wurden erstmals im Jahr 2023 als Paar bekannt. Nachdem die Sängerin mehrfach bei Spielen der Kansas City Chiefs gesichtet worden war, machten beide ihre Beziehung öffentlich.

Seitdem traten sie regelmäßig gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Kelce besuchte mehrere Konzerte der „Eras Tour“, während Swift zahlreiche NFL-Spiele ihres Partners verfolgte.

Im August 2025 verkündete das Paar schließlich seine Verlobung.

Warum gibt es so viele Spekulationen?

Taylor Swift gilt als eine der bekanntesten Künstlerinnen der Welt. Entsprechend groß ist das Interesse an ihrem Privatleben.

Besonders die sogenannte Swiftie-Community analysiert häufig Hinweise und vermeintliche „Easter Eggs“, um Rückschlüsse auf kommende Ereignisse zu ziehen. Ob sich die aktuellen Hochzeitsgerüchte bewahrheiten, bleibt jedoch abzuwarten.