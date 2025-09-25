Ein Tief über der Mitte und dem Süden bringt seit Tagen viel Regen und herbstlich kühle Temperaturen. Besonders in Hessen, Thüringen und Sachsen kam es zu länger anhaltendem Dauerregen. Am heutigen Donnerstag (25.09.) lassen die Niederschläge nach, nur in den östlichen Regionen fällt bis zum Nachmittag noch ergiebiger Regen. Im Norden setzt sich dagegen bereits trockeneres und freundlicheres Wetter durch.

Wetterumschwung in Sicht Am Freitag präsentiert sich der Norden und Nordosten sonnig und weitgehend trocken, an den Küsten auch länger heiter. Vom Südwesten bis in die Mitte bleibt es jedoch stark bewölkt, mit Regen, der sich im Tagesverlauf teils verstärkt. Am Samstag setzt sich dieses Muster fort. Im Nordosten dominiert die Sonne, während es in Süddeutschland und im Südwesten weiter feucht bleibt. Am Sonntag beruhigt sich das Wetter deutlich. Im Osten und Nordosten wird es überwiegend sonnig und trocken, in der Mitte wechseln sich Wolken und Auflockerungen ab. Nur an den Alpen sind noch letzte Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen dann 14 bis 20 Grad.

Ausblick bis Anfang Oktober

Zu Beginn der neuen Woche geht es mit einem leicht wechselhaften, aber vielerorts trockenen Herbstwetter weiter. Ab Dienstag zeigt sich vor allem im Westen häufiger die Sonne, während der Süden noch einzelne Regenfälle abbekommen kann. Ab Mitte der Woche steigt dann landesweit die Chance auf längere trockene Abschnitte. Der Dauerregen verabschiedet sich also schrittweise. Während der Norden schon ab Freitag stabil trocken bleibt, bessert sich das Wetter im Süden erst ab Sonntag. Zum Start in den Oktober zeigt sich Deutschland insgesamt ruhiger, milder und vielerorts trocken.