Seit Tagen regnet es in vielen Teilen Deutschlands. Wann ist wieder trockenes Wetter in Aussicht?
25.09.2025 - 14:29 Uhr
Ein Tief über der Mitte und dem Süden bringt seit Tagen viel Regen und herbstlich kühle Temperaturen. Besonders in Hessen, Thüringen und Sachsen kam es zu länger anhaltendem Dauerregen. Am heutigen Donnerstag (25.09.) lassen die Niederschläge nach, nur in den östlichen Regionen fällt bis zum Nachmittag noch ergiebiger Regen. Im Norden setzt sich dagegen bereits trockeneres und freundlicheres Wetter durch.