Der Blitzermarathon 2026 steht vor der Tür. Erfahren Sie, wann und wo verstärkte Radarkontrollen stattfinden und welche Bundesländer sich beteiligen.

Jedes Jahr im April und August sorgt die sogenannte Speedweek für erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Mit verstärkten Radarkontrollen möchte die Polizei auf die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen hinweisen. Die erste Speedweek des Jahres 2026 findet in dieser Woche vom 13. bis 19. April statt. Dann werden deutschlandweit verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, insbesondere auf unfallträchtigen Strecken und in sensiblen Bereichen wie Schulen, Kindergärten oder Krankenhäusern. Der Höhepunkt der Aktion ist Mittwoch, der 15. April 2026.

Welche Bundesländer machen mit? Die Beteiligung der Bundesländer variiert. Während einige Bundesländer die gesamte Woche über kontrollieren, konzentrieren sich andere auf den Haupttag, den 15. April. Besonders aktiv sind laut ADAC Berlin, Bremen, Hamburg und Hessen, die die gesamte Speedweek nutzen. Bayern und Brandenburg setzen hingegen auf den Blitzermarathon ausschließlich am 15. April. Das Saarland beteiligt sich in diesem Jahr nicht an der Aktion.

Städte mit verstärkten Kontrollen

In vielen Städten wie München, Stuttgart, Köln oder Dresden sollten Autofahrer besonders aufmerksam sein. Hier wurden in den vergangenen Jahren laut ADAC vermehrt mobile Blitzer eingesetzt. Bayern plant laut Informationen des bayerischen Innenministeriums zudem, eine Liste mit Messstellen und eine interaktive Karte bereitzustellen, um die Autofahrer vorab zu informieren.

Europaweite Kontrollen

Auch in anderen europäischen Ländern wie Tschechien und Kroatien wird die Speedweek durchgeführt. Die Kontrollen werden vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpool koordiniert.

Warum gibt es die Speedweek?

Zu schnelles Fahren ist eine der häufigsten Unfallursachen. Mit der Speedweek möchte die Polizei die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren und die Einhaltung der Tempolimits fördern. Der ADAC unterstützt die Aktion, weist jedoch darauf hin, dass solche Maßnahmen allein nicht ausreichen, um die Verkehrssicherheit dauerhaft zu verbessern.