Der Blitzermarathon 2026 steht vor der Tür. Erfahren Sie, wann und wo verstärkte Radarkontrollen stattfinden und welche Bundesländer sich beteiligen.
Jedes Jahr im April und August sorgt die sogenannte Speedweek für erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Mit verstärkten Radarkontrollen möchte die Polizei auf die Gefahren von Geschwindigkeitsüberschreitungen hinweisen. Die erste Speedweek des Jahres 2026 findet in dieser Woche vom 13. bis 19. April statt. Dann werden deutschlandweit verstärkte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, insbesondere auf unfallträchtigen Strecken und in sensiblen Bereichen wie Schulen, Kindergärten oder Krankenhäusern. Der Höhepunkt der Aktion ist Mittwoch, der 15. April 2026.