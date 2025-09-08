Die Finanzwelt blickt diese Woche auf mehrere wichtige Ereignisse. Neben den US-Inflationsdaten steht diese Woche auch der aktuelle Zinsentscheid der EZB an. Mehr zum Termin hier.

Matthias Kemter 08.09.2025 - 11:09 Uhr

Der nächste Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) wird am Donnerstag, dem 11. September 2025, stattfinden. Veröffentlicht werden die neuen Beschlüsse um 14:15 Uhr. Anschließend wird eine Pressekonferenz folgen. Diese ist für 14:45 Uhr geplant. Die Tagung wird bereits am Mittwoch beginnen. Eine ausführliche Erklärung zu den makroökonomischen Prognosen der EZB-Mitarbeiter für den Euroraum werden um 15:45 Uhr veröffentlicht. Die aktuellen Zinssätze lauten: