Nach der gestrigen FED-Sitzung blickt die Finanzwelt nach Europa auf den Zinsentscheid der EZB. Mehr zum Termin hier.

Am Donnerstag, dem 05.02.2026 entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) erneut über den Leitzins im Euroraum. Die Veröffentlichung ist für 14:15 Uhr angesetzt, gefolgt von einer Pressekonferenz um 14:45 Uhr mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die Pressekonferenz kann im Livestream über den YouTube-Kanal der EZB oder auf der Seite der EZB mitverfolgt werden. Was erwartet die Finanzmärkte?

Erklärung zum Zinsentscheid ab 14:45 Uhr Die Tagung des Entscheidungsgremiums der Europäischen Zentralbank (EZB) hat bereits am Mittwoch begonnen. Eine ausführliche Erklärung zu den makroökonomischen Prognosen der EZB-Mitarbeiter für den Euroraum werden um 15:45 Uhr veröffentlicht. Die aktuelle Zinssätze der EZB lauten:

Einlagefazilität (Leitzins): 2,00 %

Hauptrefinanzierungssatz: 2,15 %

Spitzenrefinanzierungsfazilität: 2,40 %

Diese Zinssätze gelten seit der letzten Senkung im Juni 2025. Sie sind Ergebnis einer Reihe von Lockerungen, die die EZB zwischen 2024 und Mitte 2025 durchgeführt hat, um auf die nachlassende Inflation und das gebremste Wachstum im Euroraum zu reagieren.

Was wird heute entschieden?

Ökonomen und Marktbeobachter erwarten, dass die EZB die Leitzinsen unverändert lässt. Seit der letzten Senkung im Juni 2025 liegt der Einlagenzins bei 2,00 Prozent. Beobachter sehen derzeit keinen Anlass für eine Zinssenkung, da die Inflation im Euroraum im Dezember 2025 mit 1,9 Prozent leicht unter dem Zielwert von zwei Prozent lag und die Wirtschaft stabil erscheint. Ein Unsicherheitsfaktor bleibt jedoch die Aufwertung des Euro, der Ende Januar mit rund 1,20 US-Dollar den höchsten Stand seit 2021 erreichte sich aber aktuell wieder bei 1,18 USD einzupendeln scheint. Diese Entwicklung könnte die Inflation weiter dämpfen und mittelfristig Zinssenkungen wahrscheinlicher machen.

Warum ist der EZB-Zinsentscheid so wichtig?

Die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank ist eines der zentralen Instrumente zur Steuerung der Geldpolitik im Euroraum. Sie beeinflusst:

Inflation: Zinserhöhungen bremsen die Inflation, Zinssenkungen kurbeln sie an.

Zinserhöhungen bremsen die Inflation, Zinssenkungen kurbeln sie an. Konsum & Investitionen: Niedrige Zinsen erleichtern Kredite, erhöhen aber auch das Risiko von Überhitzung.

Niedrige Zinsen erleichtern Kredite, erhöhen aber auch das Risiko von Überhitzung. Finanzmärkte: Jede Entscheidung der EZB wirkt sich auf Anleihen, Aktien, Währungen und Rohstoffe aus.

Der Leitzins ist also nicht nur ein technischer Wert. Er betrifft direkt oder indirekt alle, die Geld anlegen, leihen oder investieren.