Nach der gestrigen FED-Sitzung blickt die Finanzwelt nach Europa auf den Zinsentscheid der EZB. Mehr zum Termin hier.
04.02.2026 - 07:58 Uhr
Am Donnerstag, dem 05.02.2026 entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) erneut über den Leitzins im Euroraum. Die Veröffentlichung ist für 14:15 Uhr angesetzt, gefolgt von einer Pressekonferenz um 14:45 Uhr mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die Pressekonferenz kann im Livestream über den YouTube-Kanal der EZB oder auf der Seite der EZB mitverfolgt werden. Was erwartet die Finanzmärkte?