Der nächste FED-Zinsentscheid steht unmittelbar bevor und sorgt bereits im Vorfeld für gespannte Blicke der Finanzmärkte. Am Mittwoch, dem 17. September 2025, verkündet die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre Entscheidung über den Leitzins. Die Veröffentlichung des geldpolitischen Statements ist für 20:00 Uhr deutscher Zeit (14:00 Uhr Eastern Time) angesetzt. Direkt im Anschluss, um 20:30 Uhr MEZ, tritt Fed-Chef Jerome Powell vor die Presse und erläutert die Beschlüsse des Federal Open Market Committee (FOMC). Die Pressekonferenz kann in der Regel auf dem YouTube-Kanal der FED live verfolgt werden.