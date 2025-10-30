Nach der gestrigen FED-Sitzung blickt die Finanzwelt heute nach Europa auf den Zinsentscheid der EZB. Mehr zum heutigen Termin hier.
30.10.2025 - 10:09 Uhr
Heute entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) erneut über den Leitzins im Euroraum. Die Veröffentlichung ist für 14:15 Uhr angesetzt, gefolgt von einer Pressekonferenz um 14:45 Uhr mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde. die Pressekonferenz kann im Livestream über den YouTube-Kanal der EZB mitverfolgt werden. Was erwartet die Finanzmärkte?