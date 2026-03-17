Mit der FED-Sitzung am Mittwoch blickt die Finanzwelt auch nach Europa auf den Zinsentscheid der EZB. Mehr zum Termin hier.
Am Donnerstag, dem 19.03.2026 entscheidet die Europäische Zentralbank (EZB) erneut über den Leitzins im Euroraum. Die Veröffentlichung ist für 14:15 Uhr angesetzt, gefolgt von einer Pressekonferenz um 14:45 Uhr mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Die Pressekonferenz kann im Livestream über den YouTube-Kanal der EZB oder auf der Seite der EZB mitverfolgt werden. Was erwartet die Finanzmärkte?