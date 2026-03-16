Nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins im Januar unverändert belassen hat, richtet sich der Blick nun auf die nächste Fed-Sitzung im März. Wann entschieden wird, wovon die Märkte ausgehen und welche Folgen das haben könnte.
16.03.2026 - 15:37 Uhr
Der nächste Fed-Zinsentscheid steht an. Am Mittwoch, dem 18. März 2026 verkündet die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre nächste Leitzins-Entscheidung. Aktuell rechnen die Märkte mit keiner weiteren Zinssenkung, allerdings kann bis zum Termin noch viel passieren.