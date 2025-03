Bei einem Supermond erscheint der Vollmond größer und heller als sonst. Erfahren Sie hier, wann er auftritt und was dieses Himmelsereignis so besonders macht.

Als „Supermond“ wird umgangssprachlich ein Vollmond bezeichnet, der sich näher an der Erde befindet als sonst. Grund ist zum einen, dass sich der Mond nicht in einer runden, sondern elliptischen Umlaufbahn um die Erde befindet und zum anderen, dass Sonne und Erde je nach ihrer Position den Mond unterschiedlich stark anziehen. Das Ergebnis ist eine eiernde Umlaufbahn des Mondes, auf welcher der Abstand zur Erde zwischen 356.000 und 406.000 Kilometern schwanken kann (also um etwa 50.000 Kilometern).

Supermondkalender 2025:

- Alle aktuellen Termine im Überblick

05. November 2025, 14:19 Uhr - 356.980 km

05. Dezember 2025, 00:14 Uhr - 357.219 km

Definition Supermond

Wann genau der Mond zum "Supermond" wird, ist nicht einheitlich geregelt, was daran liegt, dass der Begriff in der Astronomie nicht anerkannt ist und nur umgangssprachlich bzw. medial verwendet wird. Geprägt hat den Begriff der Astrologe Richard Nolle, der mit 367.600 km einen Abstand definierte, der eigentlich nicht sonderlich klein ist und eher als willkürlich gilt. So kommt es nach Nolle etwa 3 bis 5 Mal im Jahr zu einem Supermond. Etablierter als Grenzwert für einen Supermond hingegen ist ein maximaler Abstand von etwa 360.000 km, was etwa 1 bis 3 Mal im Jahr zu einem Supermond führt.

Wann ist der nächste Supermond 2025?

Der nächste Supermond wird dieses Jahr am 05. November 2025, um 14:19 Uhr stattfinden. Dann ist der Mond etwa 356.980 km vom Erdkern entfernt. Auch wenn ein Supermond um etwa 14 Prozent größer und 30 Prozent heller als in der Erdferne sein kann, ist der Unterschied ohne direkten Vergleich kaum zu erkennen. Vergleichbar ist der Unterschied etwa mit dem von einer 1-Euro-Münze zu einer 2-Euro-Münze. Also alleine am Nachthimmel kaum wahrnehmbar. Wie groß uns der Vollmond vorkommt, ist außerdem auch von weiteren Faktoren wie der Nähe zum Horizont abhängig. Denn ist dieser besonders nahe, erscheint der Mond ebenfalls größer.



Bild: Aun Photographer / Shutterstock.com

Weitere Supermonde in den kommenden Jahren:

In den nächsten Jahren fallen die Supermonde auf die folgendne Termine:

24. Dezember 2026, 01:28 Uhr - 356.740 km

22. Januar 2027, 12:17 Uhr - 357.644 km

10. Februar 2028, 15:04 Uhr - 356.720 km

11. März 2028, 01:06 Uhr - 358.074 km

28. Februar 2029, 17:10 Uhr - 359.659 km

30. März 2029, 02:26 Uhr - 356.683 km

28. April 2029, 10:37 Uhr - 358.383 km

18. April 2030, 03:20 Uhr - 359.654 km

17. Mai 2030, 11:19 Uhr - 357.028 km

15. Juni 2030, 18:41 Uhr - 358.779 km

Diese Termine basieren auf der Berechnung des Mondes im Perigäum, also dem Punkt seiner Umlaufbahn, an dem er der Erde am nächsten ist.