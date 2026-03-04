Mit dem Iran-Krieg steigen nun auch die Sprit-Preise stark an. Wer zur richtigen Uhrzeit tankt, spart und das nicht nur ein paar Cent. Eine ADAC-Analyse zeigt, wann Sie den Tank am günstigsten füllen.

Spritpreise um die 2 Euro für E5-Benzin sind seit ein paar Tagen keine Seltenheit an deutschen Tankstellen mehr. Der Grund: Der Iran blockiert eine der wichtigsten Handelsrouten für Öltanker, die Straße von Hormus. In der Folge müssen Öltanker teuer umgeleitet werden und Heizöl, Diesel und Benzin werden teurer. Eine schnelle Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Was den Verbrauchern nun bleibt, ist Kosten sparen beim Tanken und das geht am besten bei der Uhrzeit.

Morgens teuer, abends günstig - Der beste Zeitpunkt zum Tanken Denn die Preise an deutschen Tankstellen schwanken im Tagesverlauf erheblich, teils um über 13 Cent pro Liter. Wer zur richtigen Uhrzeit tankt, kann bei einer einzigen Füllung bis zu 6 Euro sparen. Die Analyse von mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland zeigt, dass die Spritpreise häufiger schwanken als vor zwei Jahren. Das Wichtigste im Überblick:

Die höchsten Spritpreise gibt es morgens zwischen 7 und 8 Uhr.

Am günstigsten ist das Tanken abends zwischen 19 und 20 Uhr.

Auch zwischen 17 und 18 Uhr sowie von 21 bis 22 Uhr ist der Preis meist unter dem Tagesdurchschnitt.

Im Durchschnitt beträgt die Differenz zwischen dem teuersten und dem günstigsten Zeitpunkt rund 13 Cent pro Liter.

Acht Preisspitzen pro Tag - Das steckt dahinter

Die Preise an den Zapfsäulen ändern sich oft, im Schnitt gibt es acht Preisspitzen pro Tag. Die erste deutliche Preissteigerung beginnt ab etwa 6 Uhr morgens. Danach folgt ein Auf und Ab. Nach dem morgendlichen Hoch fallen die Preise zunächst, steigen gegen 13, 15 und 17 Uhr kurzzeitig, um dann ab 19 Uhr ihren Tiefpunkt zu erreichen. Ab 22 Uhr klettern sie wieder auf das höhere Nachtniveau, das bis etwa 5 Uhr morgens konstant bleibt. Diese gezielten Schwankungen sind kein Zufall: Mineralölkonzerne maximieren so ihre Gewinne. Wer das Preismuster kennt, kann jedoch gegensteuern und gezielt günstiger tanken.

Benzin oder Diesel - Gelten die gleichen Uhrzeiten?

Ja, weitgehend. Die Preisverläufe von Benzin (Super E10) und Diesel sind nahezu identisch. Lediglich die morgendliche Spitze fällt beim Diesel etwas stärker aus. Daher lohnt es sich für beide Kraftstoffsorten, den Tank abends zu füllen.

Sparpotenzial: Über 6 Euro pro Tankfüllung

Laut ADAC ergibt sich durch geschicktes Timing ein Sparpotenzial von:

Ø 12,5 Cent/Liter bei Super E10

Ø 13,3 Cent/Liter bei Diesel.

Bei einer 50-Liter-Tankfüllung sind das mehr als 6 Euro Ersparnis, allein durch die Wahl der Uhrzeit.

- Zusätzliche Spartipps:

Falls Ihr Fahrzeug E10-tauglich ist, wählen Sie diesen Kraftstoff. Er ist im Schnitt 6 Cent pro Liter günstiger als Super E5. Nutzen Sie Tank-Apps, um die günstigste Tankstelle in Ihrer Nähe zu finden.