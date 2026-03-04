Mit dem Iran-Krieg steigen nun auch die Sprit-Preise stark an. Wer zur richtigen Uhrzeit tankt, spart und das nicht nur ein paar Cent. Eine ADAC-Analyse zeigt, wann Sie den Tank am günstigsten füllen.
Spritpreise um die 2 Euro für E5-Benzin sind seit ein paar Tagen keine Seltenheit an deutschen Tankstellen mehr. Der Grund: Der Iran blockiert eine der wichtigsten Handelsrouten für Öltanker, die Straße von Hormus. In der Folge müssen Öltanker teuer umgeleitet werden und Heizöl, Diesel und Benzin werden teurer. Eine schnelle Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Was den Verbrauchern nun bleibt, ist Kosten sparen beim Tanken und das geht am besten bei der Uhrzeit.