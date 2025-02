Nachdem in Österreich im Januar nach 15 Jahren wieder die bekannten Michelin Sterne verliehen wurden, steht im deutschsprachigen Raum die nächste Michelin Stern-Verleihung an. Ende März oder Anfang April wurde bei den deutschen Köchinnen und Köchen vermutet, doch die Verleihung findet dieses Jahr erst am Dienstag, den 17. Juni statt. Man munkelt, dass das Team der deutschen Inspektoren viel mit den Bewertungen der österreichischen Wirtshäuser zu tun hatte. 2023 wurden die Sterne in Karlsruhe und 2024 in Hamburg verliehen, für 2025 und 2026 steht nun Frankfurt am Main fest.

Austragungsort der deutschen Sterne-Verleihung ist in Frankfurt am Main, wo auch die Deutschlandzentrale des Reifenherstellers ansässig ist. Für ein paar deutsche Köche könnte das Datum mit etwas Reisestress verbunden sein: Denn am 19. Juni werden in Turin die „50 Best Restaurants“ ausgezeichnet.

Der Guide Michelin Deutschland

Mit Spannung wird bundesweit die Verleihung im Palmengarten in Frankfurt erwartet. Denn die Einladungen an die Köchinnen und Köche, die erstmals einen Stern bekommen oder aufgewertet werden, gehen meist erst wenige Tage vor der Verleihung raus. Aufregung ist sicherlich am Tegernsee geboten: Hier kocht seit September 2024 Cornelia Fischer, die die Nachfolge von Christian Jürgens antrat. Auf der Homepage des Guide Michelin kann man nachlesen, welche Restaurants neu empfohlen und jüngst von Inspektoren besucht wurden. Darunter waren unter anderem das Waldschlössle in Fellbach, das Matthias in Berlin, das Marly Privé in Mannheim und das 5 SEN:SES by Mario Aliberti in Karlsruhe. Das hat jedoch nichts darüber zu sagen, ob man mit der begahrten Auszeichnung rechnen kann. Es gibt viele Restaurant-Rankings. Im gehobenen Bereich sind nach wie vor die Michelin-Sterne das Maß aller Dinge.

Deutschlands Drei-Sterne-Restaurants

Derzeit gibt es in Deutschland 340 Sternerestaurants, darunter zehn Lokale, die die höchste Auszeichnung von drei Sternen haben. Das sind:

• Aqua (Koch: Sven Elverfeld, Wolfsburg)

• Bareiss (Claus-Peter Lumpp, Baiersbronn)

• Ess:enz (Edip Sigl, Grassau)

• Jan (Jan Hartwig, München)

• Rutz (Marco Müller, Berlin)

• Schanz (Thomas Schanz, Piesport)

• Schwarzwaldstube (Torsten Michel, Baiersbronn)

• Sonnora (Clemens Rambichler, Dreis)

• The Table (Kevin Fehling, Hamburg)

• Victor’s Fine Dining (Christian Bau, Perl)