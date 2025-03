Am Freitagmorgen, dem 14. März 2025, tritt der Mond erneut in den Erdschatten ein. Obwohl die Finsternis in die Morgendämmerung fällt, lassen sich die frühen Phasen des Ereignisses noch beobachten. Alles Wichtige zur anstehenden Mondfinsternis im Überblick.

Matthias Kemter 11.03.2025 - 08:50 Uhr

Neben der Sonnenfinsternis zählt die Mondfinsternis zu den eindrucksvollsten Himmelsereignissen. Dabei wandert der Mond in den Schatten der Erde, weshalb eine Mondfinsternis immer bei Vollmond auftritt. Man unterscheidet drei Arten: die totale, die partielle und die Halbschattenfinsternis. Bei einer totalen Mondfinsternis taucht der Mond vollständig in den Kernschatten der Erde ein und erscheint rötlich am Himmel. Dringt er nur teilweise in den Kernschatten ein, spricht man von einer partiellen Mondfinsternis. Bleibt der Mond hingegen im Halbschatten der Erde, ohne den Kernschatten zu erreichen, handelt es sich um eine Halbschattenfinsternis.