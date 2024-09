Die Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern sind vorbei. Aber wann ist die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg? Voraussichtlich wird man sich noch länger gedulden müssen.

Brandenburg, Sachsen und Thüringen haben gewählt, aber wann findet die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg statt? Der Termin der Landtagswahl in BW ist aller Voraussicht nach im Frühjahr 2026. Ein genaues Datum steht noch nicht fest, aber es wird erwartet, dass die Wahl im März oder April 2026 abgehalten wird, falls sich der Landtag nicht vorzeitig auflöst. Dieser – unwahrscheinliche – Fall könnte zum Beispiel dann eintreten, wenn sich die CDU von Manuel Hagel von den derzeit unbeliebten Grünen unter Ministerpräsident Winfried Kretschmann lossagen sollte.

Mit Spannung wird bei der nächsten Landtagswahl in Baden-Württemberg auch das Abschneiden der AfD erwartet, die seit 2021 mit 17 Abgeordneten vertreten ist.

Lesen Sie auch

Wird CDU-Chef Manuel Hagel neuer Ministerpräsident? Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Wann ist die nächste Landtagswahl in Baden-Württemberg?

Die letzte Landtagswahl in Baden-Württemberg fand am 14. März 2021 statt, und die Legislaturperiode des aktuellen Landtags läuft regulär bis zum 30. April 2026.

Bei der kommenden Landtagswahl wird es einige wichtige Änderungen im Wahlrecht geben. Das Wahlalter wurde von 18 auf 16 Jahre gesenkt, sodass auch Jugendliche ab 16 Jahren wahlberechtigt sind.

Zudem wurde das Wahlsystem reformiert: Künftig werden die Wählerinnen und Wähler zwei Stimmen haben - eine für einen Direktkandidaten im Wahlkreis und eine für die Landesliste einer Partei. Dies ist eine bedeutende Änderung gegenüber dem bisherigen System mit nur einer Stimme. Beobachter befürchten deswegen einen aufgeblähten „XXL-Landtag“, wogegen insbesondere die FDP opponiert.

Wahltermine 2025

2. März: Hamburg – Bürgerschaft

Herbst: Nordrhein-Westfalen – Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte, Bezirksvertretungen, Ruhrparlament (Regionalverband Ruhr)

28. September: alle Bundesländer – Bundestag

Wahltermine 2026

8. März: Bayern – Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte

Frühjahr: Hessen – Kreistage, Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, Ortsbeiräte

Frühjahr: Baden-Württemberg – Landtag

Frühjahr: Rheinland-Pfalz – Landtag

Sommer: Sachsen-Anhalt – Landtag

Herbst: Niedersachsen – Kreistage, Stadträte, Gemeinderäte, Samtgemeinderäte, Stadtbezirksräte, Ortsräte, Regionsversammlung (Hannover)

Herbst: Berlin – Abgeordnetenhaus, Bezirksverordnetenversammlungen

Herbst: Mecklenburg-Vorpommern – Landtag

Bis zur Bundestagswahl am 28. September 2025 steht in Deutschland also nur noch ein wichtiger Wahltermine an, und zwar die Wahl zur Hamburger Bürgerschaft am 2. März. In Hamburg regierte seit 2020 eine rot-grüner Senat unter Peter Tschentscher.