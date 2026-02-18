Fasten am Tag, Essen erst nach Sonnenuntergang: Für Muslime beginnt am kommenden Mittwoch (18. Februar) der Fastenmonat Ramadan. Wir erklären Sinn, Riten und Brauchtum rund die islamische Fastenzeit.
In Deutschland leben rund 83 Millionen Menschen. Zwischen vier und fünf Millionen von ihnen sind Muslime. Sie gehören dem Islam an, der nach dem Christentum (etwa zwei Milliarden Anhänger) mit rund 1,6 Milliarden Gläubigen die zweitgrößte der fünf Weltreligionen (Christentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, Judentum) ist. Von Mittwoch (18. Februar) an wird ein guter Teil der weltweit schätzungsweise zwei Milliarden Muslime rund vier Wochen lang fasten. Der Fastenmonat Ramadan dauert in diesem Jahr bis zum 20. März.