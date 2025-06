Der Siebenschläfer-Tag hat seine Wurzeln in der Antike. Heute geht es an dem Tag vor allem ums Wetter.

In dieser Woche ist Siebenschläfertag. Der Siebenschläfertag fällt wie in jedem Jahr auf den 27. Juni. Dieses Jahr ist es ein Freitag. In unseren Breiten ist der Tag vorallem mit den Wetteraussichten verbunden. Was hat es mit dem Tag auf sich?

Siebenschläfertag: Was hat es damit auf sich?

Der Siebenschläfertag ist eigentlich ein katholischer Gedenktag. Der Name geht auf die sieben Schläfer von Ephesus zurück. Der Legende nach verweigerten sieben Brüder dem römischen Kaiser Decius im dritten Jahrhundert das Götteropfer und bekannten sich zum Christentum. Sie versteckten sich in einer Hütte, in der sie eingemauert wurden und für lange Zeit einschliefen.

Auferstandene Siebenschläfer

193 Jahre später, als das Christentum bereits zur Staatsreligion geworden war, ließ ein Mann das Mauerwerk niederreißen. Dabei erwachten die Brüder. Einer von ihnen, Malchus, wurde in der Stadt festgenommen, als er mit 200 Jahre alten Münzen bezahlen wollte. Man brachte ihn zum Bischof. Dieser begleitete Malchus zur Hütte und fand dort alle Brüder lebend vor. Kurz darauf überzeugte sich auch Kaiser Theodosius II. von der Wahrheit der Geschichte und dankte Gott für dieses Zeichen der Auferstehung der Toten.

Die Siebenschläferlegende fand rasch Verbreitung, im Abendland ebenso wie im Orient. Vor allem in der Kreuzzugs- und der Barockzeit war der Siebenschläferkult im Abendland beliebt. In abgewandelter Form ist er sogar in den Koran eingegangen. In der sogenannten Höhlen-Sure durften die sieben Männer sogar ganze 309 Jahre in ihrer Höhle schlafen.

Siebenschläfer am 27. Juni?

Der Siebenschläfertag wird häufig mit Wetterprognosen assoziiert. Laut einer alten Bauernregel bedeutet Regen an diesem Tag, dass es in den folgenden sieben Wochen ebenfalls regnen wird. Allerdings fällt der Siebenschläfertag in Wirklichkeit nicht genau auf den 27. Juni. Aufgrund der Gregorianischen Kalenderreform im 16. Jahrhundert, bei der zehn Tage aus dem Kalender gestrichen wurden, wäre der 7. Juli das korrekte Datum.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) spielt die Großwetterlage in dieser Zeit eine gewisse Rolle – das genaue Datum ist aber zu vernachlässigen. Die Wahrscheinlichkeit für einen kühlen und feuchten Sommer steigt, wenn der Luftdruck über Mitteleuropa Ende Juni und in der ersten Juli-Dekade niedrig ist und somit schlechtes Wetter dominiert. Die Genauigkeit der Prognose ist jedoch überschaubar und liegt im Binnenland lediglich bei 55 bis 60 Prozent.

